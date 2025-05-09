Весілля скасовано: одна фраза подруги на дівич-вечорі відкрила очі нареченій

27-річна жінка поділилася ситуацією, коли спалах гніву на вечірці найкращої подруги призвів до скасування весілля.

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Героїня роками відчувала занепокоєння через нареченого подруги та описувала його як "ходячий червоний прапорець", ділиться Newsweek. Чоловік надмірно контролював подругу, постійно ревнував і щодня перевіряв місцеперебування нареченої.

"Одного разу він подзвонив їй дев’ять разів, поки ми просто ходили по магазинах у Target", — написала вона.

При цьому подруга виправдовувала поведінку партнера та пояснювала, що він "так сильно дбає". Але на дівич-вечорі ситуація досягла критичної точки. Під час святкування чоловік знову писав, дзвонив по FaceTime і дорікав нареченій, що вона "поводиться як самотня жінка". Вона навіть виходила із-за столу в сльозах.

Після чергової сцени подруга не стрималась.

"Ти не виходиш заміж за чоловіка — ти підписуєш контракт із ревнивим чоловіком-дитиною"", — розповіла героїня подрузі.

Тієї ж ночі мама нареченої подзвонила жінці, щоб подякувати. Виявляється, всі були занепокоєні, однак не знали, як зупинити весілля. Батьки дівчини навіть заявили, що не фінансуватимуть церемонію, якщо вона не скасує весілля.

Наразі колишня наречена вже заблокувала свого нареченого, з’їхала з їхньої спільної квартири й повернулася до батьків. Вона також поки що припинила спілкування з найкращою подругою.

Свою думку щодо ситуації висловила також терапевтка з питань шлюбу і сім’ї, клінічна консультантка Шеріл Гроскопф у коментарі для Newsweek. Вона пояснила, що така поведінка відповідає типовим патернам контролюючих або емоційно аб’юзивних стосунків. За словами експертки, це не турбота, а страх і контроль, замасковані під любов.

Гроскопф підкреслила, що хоча публічні конфронтації не завжди найкращий шлях, "іноді саме відвертість допомагає розвіяти туман". Вона порадила героїні проявити м'якість та терпіння, щоб мати можливість знову зблизитись з подругою.

Раніше Фокус писав, що Тейлор Вікерстафф з Великої Британії вирішив подарувати своїй дружині Люсі на першу річницю весілля намальований від руки портрет. Однак його подарунок викликав сміх і здивування.

Нагадаємо, майбутня наречена Карісса Сетран зі США переробила весільну сукню своєї матері 1992 року народження. Вона дуже зворушила користувачів соцмереж