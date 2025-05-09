Свадьба отменена: одна фраза подруги на девичнике открыла глаза невесте

27-летняя женщина поделилась ситуацией, когда вспышка гнева на вечеринке лучшей подруги привела к отмене свадьбы.

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Героиня годами испытывала беспокойство из-за жениха подруги и описывала его как "ходячий красный флажок", делится Newsweek. Мужчина чрезмерно контролировал подругу, постоянно ревновал и ежедневно проверял местонахождение невесты.

"Однажды он позвонил ей девять раз, пока мы просто ходили по магазинам в Target", — написала она.

При этом подруга оправдывала поведение партнера и объясняла, что он "так сильно заботится". Но на девичнике ситуация достигла критической точки. Во время празднования мужчина снова писал, звонил по FaceTime и упрекал невесту, что она "ведет себя как одинокая женщина". Она даже выходила из-за стола в слезах.

После очередной сцены подруга не сдержалась.

"Ты не выходишь замуж за мужчину — ты подписываешь контракт с ревнивым мужем-ребенком"", — рассказала героиня подруге.

Той же ночью мама невесты позвонила женщине, чтобы поблагодарить. Оказывается, все были обеспокоены, однако не знали, как остановить свадьбу. Родители девушки даже заявили, что не будут финансировать церемонию, если она не отменит свадьбу.

Сейчас бывшая невеста уже заблокировала своего жениха, съехала с их общей квартиры и вернулась к родителям. Она также пока прекратила общение с лучшей подругой.

Свое мнение о ситуации высказала также терапевт по вопросам брака и семьи, клинический консультант Шерил Гроскопф в комментарии для Newsweek. Она пояснила, что такое поведение соответствует типичным паттернам контролирующих или эмоционально абьюзивных отношений. По словам эксперта, это не забота, а страх и контроль, замаскированные под любовь.

Гроскопф подчеркнула, что хотя публичные конфронтации не всегда лучший путь, "иногда именно откровенность помогает развеять туман". Она посоветовала героине проявить мягкость и терпение, чтобы иметь возможность снова сблизиться с подругой.

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