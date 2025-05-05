Подарок на годовщину свадьбы превратился в кошмар: портрет жены вызвал смех и слезы (видео)

Тейлор Викерстафф из Великобритании решил подарить своей жене Люси на первую годовщину свадьбы нарисованный от руки портрет. Однако он не ожидал, что подарок вызовет бурю смеха и недоумения.

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Об этом рассказала сама Люси в одном из своих видео в TikTok.

Первая годовщина свадьбы для Тейлора и Люси Викерстафф должна была стать поводом для нежных воспоминаний. Мужчина решил придерживаться старинной традиции и подарить жене "бумажный" подарок. Его выбор пал на нарисованный от руки портрет с их свадебной фотографии. Но вместо умиления подарок вызвал у его жены взрыв смеха и разочарование.

Компания Letterfest, в которую обратился Тейлор, специализируется на персонализированных подарках. Мужчина выбрал фото с их свадьбы 24 апреля 2024 года — день, когда они официально оформили свои пятилетние отношения. Пара воспитывает маленького сына по имени Фредди и живет с золотистым ретривером Окли.

"Он всегда дарил мне сентиментальные вещи, и я была уверена, что на годовщину он тоже удивит", — рассказала она, ожидая чего-то трогательного.

Когда Тейлор показал жене черновой вариант эскиза, сделанного по фото, Люси была шокирована Фото: TikTok

Когда Тейлор показал ей черновой вариант эскиза, сделанного по фото, Люси была шокирована.

Реакцией Люси стал ироничный пост в TikTok, где она показала "унизительный" эскиз. Видео мгновенно стало вирусным, собрав тысячи просмотров и комментариев.

"Это выглядело просто ужасно", — вспоминает она.

Пара запросила возврат средств Фото: TikTok

Многие пользователи согласились с тем, что портрет действительно не отражает ни сходства, ни чувств, и назвали ситуацию "анекдотом с открытым финалом".

Пара запросила возврат средств, однако в Letterfest сообщили, что удержат часть суммы как компенсацию за уже выполненную работу художника.

Несмотря на художественный казус, годовщина у супругов все же прошла весело. Пара призналась, что инцидент превратился в шутку на весь вечер.

"Возможно, это не тот портрет, о котором я мечтала… но, по крайней мере, будет что вспомнить", — добавила Люси.

Ранее Фокус сообщал, что лев "ворвался" на свадьбу влюбленной пары. Во Флориде (США) влюбленные отпраздновали свадьбу в зоопарке, где неожиданным гостем на церемонии стал опасный зверь, наблюдавший за гостями сквозь стекло нового вольера.

Также стало известно, что жених и невеста не испугались надвигающегося торнадо и сыграли свадьбу на улице. Когда над свадебной церемонией в Теннесси (США) разразился шторм, фотограф Пейдж Хиггинс-Миллер не упустила шанс сделать потрясающие снимки, которые позже взорвали соцсети.