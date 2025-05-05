Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Подарок на годовщину свадьбы превратился в кошмар: портрет жены вызвал смех и слезы (видео)

Мужчина нанял художника на свадьбу, портрет жены, свадебный портрет, подарок на годовщину, годовщина свадьбы, неудачный портрет
Фото: TikTok | Тейлор и Люси отпраздновали первую годовщину свадьбы

Тейлор Викерстафф из Великобритании решил подарить своей жене Люси на первую годовщину свадьбы нарисованный от руки портрет. Однако он не ожидал, что подарок вызовет бурю смеха и недоумения.

Related video

Об этом рассказала сама Люси в одном из своих видео в TikTok.

Первая годовщина свадьбы для Тейлора и Люси Викерстафф должна была стать поводом для нежных воспоминаний. Мужчина решил придерживаться старинной традиции и подарить жене "бумажный" подарок. Его выбор пал на нарисованный от руки портрет с их свадебной фотографии. Но вместо умиления подарок вызвал у его жены взрыв смеха и разочарование.

Компания Letterfest, в которую обратился Тейлор, специализируется на персонализированных подарках. Мужчина выбрал фото с их свадьбы 24 апреля 2024 года — день, когда они официально оформили свои пятилетние отношения. Пара воспитывает маленького сына по имени Фредди и живет с золотистым ретривером Окли.

"Он всегда дарил мне сентиментальные вещи, и я была уверена, что на годовщину он тоже удивит", — рассказала она, ожидая чего-то трогательного.

Мужчина нанял художника на свадьбу, портрет жены, свадебный портрет, подарок на годовщину, годовщина свадьбы, неудачный портрет Fullscreen
Когда Тейлор показал жене черновой вариант эскиза, сделанного по фото, Люси была шокирована
Фото: TikTok

Когда Тейлор показал ей черновой вариант эскиза, сделанного по фото, Люси была шокирована.

Реакцией Люси стал ироничный пост в TikTok, где она показала "унизительный" эскиз. Видео мгновенно стало вирусным, собрав тысячи просмотров и комментариев.

"Это выглядело просто ужасно", — вспоминает она.

Мужчина нанял художника на свадьбу, портрет жены, свадебный портрет, подарок на годовщину, годовщина свадьбы, неудачный портрет Fullscreen
Пара запросила возврат средств
Фото: TikTok

Многие пользователи согласились с тем, что портрет действительно не отражает ни сходства, ни чувств, и назвали ситуацию "анекдотом с открытым финалом".

Пара запросила возврат средств, однако в Letterfest сообщили, что удержат часть суммы как компенсацию за уже выполненную работу художника.

Несмотря на художественный казус, годовщина у супругов все же прошла весело. Пара призналась, что инцидент превратился в шутку на весь вечер.

"Возможно, это не тот портрет, о котором я мечтала… но, по крайней мере, будет что вспомнить", — добавила Люси.

Ранее Фокус сообщал, что лев "ворвался" на свадьбу влюбленной пары. Во Флориде (США) влюбленные отпраздновали свадьбу в зоопарке, где неожиданным гостем на церемонии стал опасный зверь, наблюдавший за гостями сквозь стекло нового вольера.

Также стало известно, что жених и невеста не испугались надвигающегося торнадо и сыграли свадьбу на улице. Когда над свадебной церемонией в Теннесси (США) разразился шторм, фотограф Пейдж Хиггинс-Миллер не упустила шанс сделать потрясающие снимки, которые позже взорвали соцсети.