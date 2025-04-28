Жених и невеста не испугались надвигающегося торнадо и сыграли свадьбу на улице (видео)

Когда над свадебной церемонией в Теннесси разразился шторм, фотограф Пейдж Хиггинс-Миллер не упустила шанс сделать потрясающие снимки, которые позже взорвали соцсети.

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Об этом пишет Newsweek.

Пара из Теннесси (США) и свадебный фотограф стали героями соцсетей после того, как их необычные свадебные снимки, сделанные на фоне надвигающегося шторма, покорили пользователей соцсетей.

Во время церемонии на открытом воздухе в Шарлотте, штат Теннесси, невеста Эбигейл и жених Тимоти Эрлз, несмотря на прогнозы о надвигающейся буре и предупреждения о торнадо, решили не отменять торжество. Их свадебный фотограф, 33-летняя Пейдж Хиггинс-Миллер, рассказала, что все началось с ветра, но как только невеста вышла к алтарю, начался настоящий шторм.

Когда ветер поднял вуаль невесты, а гром заглушил голос священника, пара решила переместиться внутрь. Но внезапный ливень застал их прямо во время церемонии. Хиггинс-Миллер, не растерявшись, продолжила снимать, запечатлев редкие кадры: темное небо, дождь, бегущих под зонтами гостей и счастливую пару.

По словам Тимоти Эрлза, все произошло "в идеальный момент" Фото: newsweek

По словам Тимоти Эрлза, все произошло "в идеальный момент". Эбигейл успела дойти до алтаря, а после первых капель дождя молодожены с улыбкой бросились к укрытию. Несмотря на непогоду, праздник продолжился внутри, а сами жених с невестой признались, что не променяли бы свою "штормовую свадьбу" ни на какую другую.

Когда Пейдж Хиггинс-Миллер пересмотрела сделанные снимки, она сразу влюбилась в них и поделилась серией фотографий в Instagram и TikTok. Один из постов быстро стал вирусным, набрав более 5,2 миллиона просмотров.

Пользователи соцсетей были в восторге.

"Это одни из самых красивых свадебных фото, которые я видел", "Снимки просто бесподобные", — писали комментаторы.

Невеста Эбигейл призналась, что изначально переживала из-за плохой погоды, но теперь уверена, что кадры с проносящимися тучами и дождем сделали их свадьбу по-настоящему незабываемой.

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