Никто не смотрел на невесту: лев "ворвался" на свадьбу влюбленной пары (фото)

Во Флориде (США) пара отпраздновала свадьбу в зоопарке, где неожиданным гостем на церемонии стал лев, наблюдавший за молодоженами сквозь стекло нового вольера.

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Об этом пишет People.

Во Флориде молодожены Тара и Томми Бирс обменялись клятвами не просто под открытым небом, а в самом сердце нового львиного вольера зоопарка Бреварда. Один из опасных животных даже заглянул на церемонию.

На фотографиях, сделанных Nick and Lauren Photography, запечатлен момент, когда лев Руаха, один из трех обитателей вольера, поднимается на задние лапы и внимательно наблюдает за невестой сквозь стеклянную стену. Это зрелище так отвлекло гостей, что, по словам жениха, никто не смотрел на его избранницу.

"Это было очень круто, потому что когда она шла вниз, все должны были смотреть на невесту, но никто на нее не смотрел. Все были увлечены львами, ведь это большие кошки", — добавил Томми, смеясь.

Зоопарк стал не только местом проведения торжества, но и началом самой истории любви пары Фото: People

Именно зоопарк стал не только местом проведения торжества, но и началом самой истории любви пары. Томми встретил Тару, когда пришел туда с детьми, а менее чем через год они уже стояли у алтаря. Тара, работающая координатором мероприятий в зоопарке, мечтала о церемонии среди дикой природы, и ее мечта сбылась под рев львов.

"Мы не знали, как отреагируют львы, но все вышло волшебно", — поделилась Тара.

Когда прозвучал классический вопрос "есть ли возражающие?", Руаха "поднял лапы" — и собравшиеся разразились смехом.

Издание отмечает, что помимо львов, пара сделала фотосессию с кенгуру и козами. Теперь снимки продолжают покорять соцсети, а сами молодожены не забывают навещать своего пушистого "гостя" при каждом визите.

Ранее Фокус сообщал, что влюбленные оригинально объявили о своей помолвке во время дружеского бранча. Вместо традиционного тоста они предложили гостям отсканировать QR-код с меню напитков, за которым скрывалась фотография с помолвочным объявлением.

Также стало известно, что жениха раскритиковали за "унижение" невесты на свадьбе. Мужчина подвергся шквалу критики после того, как на свадебном приеме окунул лицо любимой в торт, вызвав волну возмущения в соцсетях.