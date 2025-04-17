"Мгновенный развод": жениха раскритиковали за "унижение" невесты на свадьбе (видео)

Мужчина подвергся шквалу критики после того, как на свадебном приеме окунул лицо невесты в торт, вызвав волну возмущения в соцсетях.

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Свадебный прием одной пары стал поводом для бурных обсуждений в интернете после спорного поступка жениха. Во время традиционного разрезания торта мужчина воспользовался моментом, чтобы "подшутить" над своей невестой, и вызвал волну возмущения среди пользователей соцсетей.

В момент, когда невеста наклонилась над десертом, жених положил руку ей на затылок и резко ткнул ее лицом в торт. Пока он смеялся и подбадривал зал, девушка, одетая в белое платье с аккуратной прической и макияжем, выглядела потрясенной. Сперва она рассмеялась от неожиданности, но затем ее улыбка исчезла.

Пользователи соцсетей быстро разделились во мнениях, однако большинство встало на сторону невесты. В комментариях люди указывали на недопустимость такого поступка. Многие отметили, что жених не заметил или проигнорировал расстроенные эмоции своей жены. Некоторые комментаторы подчеркнули, что подобные "шутки" неуместны, особенно если невеста вложила немалые средства и усилия в подготовку образа к свадьбе.

Инцидент возродил дискуссию о самой традиции "размазывания" торта на свадьбе. Пользователи задавались вопросом, зачем унижать партнера в такой момент и почему подобное до сих пор считается забавным.

"Автоматическое аннулирование", "Мгновенный развод", "Почему эта традиция вообще существует? Это пустая трата еды, а унижать другого человека никогда не весело", "Она потратила сотни долларов на прическу и макияж…", — писали они.

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