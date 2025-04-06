Молодых влюбленных хотят "выбросить" из страны из-за устаревшего закона (фото)

Британская пара Роберт О’Лири и Джессика Мейтерс, проживающая в Австралии, оказалась на грани депортации после того, как им было отказано в получении постоянного вида на жительство. Причиной отказа стало состояние здоровья девушки.

Related video

Об этом пишет The Mirror. Британской паре было отказано в получении постоянного вида на жительство из-за устаревшего и "несправедливого" закона. Несмотря на годы работы, уплаты налогов и активного участия в жизни общества они могут вскоре покинуть Австралию.

Супруги познакомились в 2017 году в Сиднее, где оба строили карьеру, а нашли любовь. Однако в 2020 году у Джессики диагностировали рецидивно-ремитирующую форму рассеянного склероза. Несмотря на то, что болезнь находится под контролем и не прогрессирует, власти посчитали потенциальные медицинские расходы слишком высокими и отказали в ПМЖ.

"Мы понимаем, что есть расходы, но ведь мы уже отдали обществу немало", — говорит Роберт, владелец строительного бизнеса. Его жена не только продолжает работать, но и активно занимается благотворительностью, помогает людям с рассеянным склерозом и выступает диджеем. В 2023 году она была признана "Креативной женщиной года Бонди".

Супруги познакомились в 2017 году в Сиднее Фото: Jam Press

Отказ в предоставлении ПМЖ поставил под угрозу все, чего пара добилась: они не могут заключать контракты с банками, брать кредиты и планировать будущее. Апелляция сейчас рассматривается Административным трибуналом, но, по словам юристов, надежда лишь на личное вмешательство министра иммиграции Тони Берка.

Роберт и Джессика создали онлайн-петицию с призывом пересмотреть миграционную политику в отношении людей с контролируемыми заболеваниями. За несколько дней ее подписали более 4000 человек.

"Мы не просим поблажек — только справедливости. Мы любим Австралию, мы уже часть этой страны", — говорится в их обращении. Пара надеется, что их история заставит власти пересмотреть политику, которая может разрушить жизни тех, кто уже доказал свою преданность новому дому.

Ранее Фокус сообщал, что подруги отправились в отпуск мечты, но ошиблись страной. Линн Мазоуз и Кира Смит мечтали о пляжах, но из-за путаницы с билетами сели не на тот рейс. Ошибка обернулась спонтанным приключением с неожиданно счастливым финалом.

Также стало известно, что загадочное фото с пляжа напугало людей. Таинственная фигура на снимке вызвала споры в соцсетях, а предупреждение спасателей лишь усилило интригу.