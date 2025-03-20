Семейный кадр: загадочное фото с пляжа напугало людей

Таинственная фигура на пляжном фото вызвала споры в соцсетях, а предупреждение спасателей лишь усилило интригу.

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Необычная находка на семейной фотографии, сделанной на пляже Каррум в Мельбурне, Австралия, вызвала оживленные обсуждения в социальных сетях. Отец и дочь позировали для снимка, наслаждаясь солнечным днем, не подозревая, что на заднем плане их кадра появилось нечто загадочное. Об этом пишет Lad Bible.

Только вернувшись домой и пересматривая фотографии, семья заметила, что в воде, всего в нескольких метрах от них, торчит темная фигура. Шокированные неожиданной находкой, они опубликовали снимок в интернете, вызвав бурю обсуждений среди пользователей.

Некоторые предположили, что на фото запечатлена маленькая акула.

"Похоже на небольшую акулу, возможно, поэтому она никого не атаковала", – написал один из комментаторов. Другие высказывали версии, что это мог быть детеныш кита, дельфин или даже скат.

Многие люди предположили, что на фото запечатлена маленькая акула Фото: Facebook

Интерес к снимку подогрел и тот факт, что местное спасательное подразделение SES Chelsea сообщило о зафиксированном в тот же день появлении акулы в этом районе.

"Мы видели акулу у берега между Бонбичем и Челси, а позже получили сообщение от семьи, которая обнаружила нечто похожее на своем фото", – сообщили представители службы.

Остается загадкой, что именно попало в кадр – реальная морская хищница или же игра теней и волн. Однако одно ясно: этот снимок еще долго будет предметом обсуждений и споров среди пользователей сети.

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