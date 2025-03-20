Приказ капитана: пассажирам круизного судна велели задернуть шторы и выключить свет

Круизный лайнер Queen Anne, отправившийся в свое первое кругосветное плавание, пересек воды, ранее известные высоким уровнем преступности, пиратства и террористической активности.

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Пассажирам роскошного круизного лайнера Queen Anne компании Cunard было предложено соблюдать повышенные меры безопасности. Это произошло в связи с тем, что судно проходило через район Юго-Восточной Азии, известный в прошлом угрозой пиратства. Об этом пишет Bussines Insider.

Корабль Queen Anne, совершающий свое первое кругосветное путешествие, пересек опасные воды между Австралией и Филиппинами в рамках 111-дневного круиза, стартовавшего в январе из Германии. Судно прошло через моря Сулу и Целебес — территории, которые в прошлом считались "рассадником преступности, пиратства и терроризма".

Перед входом в эти воды капитан лайнера выпустил предупреждение о мерах безопасности. Пассажирам было объявлено, что судно будет находиться в режиме "повышенной бдительности". В частности, на ночь были закрыты внешние прогулочные палубы, а на открытых палубах оставлено только минимальное освещение. Также гостей попросили выключать свет в каютах и задергивать шторы, чтобы снизить видимость судна.

Иллюстративное фото Фото: Cunard

Queen Anne — четвертое круизное судно компании Cunard, рассчитанное на 2 996 пассажиров и 1 225 членов экипажа. Лайнер славится роскошным интерьером, тысячами произведений искусства и развлекательными площадками, включая зоны для стрельбы из лука и пиклбола.

Издание отмечает, что район между Индонезией, Малайзией и Филиппинами ранее был известен случаями похищения людей с целью выкупа. Группировка "Абу Сайяф" в прошлом совершала подобные преступления, вынуждая суда избегать данного региона с 2016 по 2022 год. Однако с 2020 года новых случаев похищений не фиксировалось, и в начале 2025 года уровень угрозы был понижен до "низкого".

Хотя нападения пиратов на круизные лайнеры случаются крайне редко, история знает примеры таких инцидентов. В 2009 году сомалийские пираты попытались захватить судно MSC Melody у берегов Сейшельских островов, однако были вынуждены отступить, столкнувшись с активным сопротивлением пассажиров.

В большинстве случаев пираты нападают на нефтяные танкеры и грузовые суда, а не на туристические лайнеры. Тем не менее, представители Cunard подчеркнули, что соблюдение повышенных мер безопасности является стандартной процедурой при пересечении определенных морских регионов.

Ранее Фокус сообщал, что пассажир попытался остановить самолет прямо на взлетной полосе. Нарушитель сумел преодолеть все меры безопасности и добраться до самолета, который уже готовился к взлету.

Также стало известно, что главная достопримечательность "лучшего в мире аэропорта" разочаровала туристов. Джессика Джейн Тернер и ее партнер Джаспер продали свой дом, уволились с работы и отправились в путешествие по миру. Девушка мечтала провести несколько часов в знаменитом аэропорту, но реальность оказалась далеко не такой, как она представляла.