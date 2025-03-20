Наказ капітана: пасажирам круїзного судна веліли задернути штори і вимкнути світло

Круїзний лайнер Queen Anne, який вирушив у своє перше навколосвітнє плавання, перетнув води, раніше відомі високим рівнем злочинності, піратства і терористичної активності.

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Пасажирам розкішного круїзного лайнера Queen Anne компанії Cunard було запропоновано дотримуватися підвищених заходів безпеки. Це сталося у зв'язку з тим, що судно проходило через район Південно-Східної Азії, відомий у минулому загрозою піратства. Про це пише Bussines Insider.

Корабель Queen Anne, що здійснює свою першу навколосвітню подорож, перетнув небезпечні води між Австралією і Філіппінами в рамках 111-денного круїзу, що стартував у січні з Німеччини. Судно пройшло через моря Сулу і Целебес — території, які в минулому вважалися "розсадником злочинності, піратства і тероризму".

Перед входом у ці води капітан лайнера випустив попередження про заходи безпеки. Пасажирам було оголошено, що судно перебуватиме в режимі "підвищеної пильності". Зокрема, на ніч закрили зовнішні прогулянкові палуби, а на відкритих палубах залишили тільки мінімальне освітлення. Також гостей попросили вимикати світло в каютах і затягувати штори, щоб знизити видимість судна.

Ілюстративне фото Фото: Cunard

Queen Anne — четверте круїзне судно компанії Cunard, розраховане на 2 996 пасажирів і 1 225 членів екіпажу. Лайнер славиться розкішним інтер'єром, тисячами творів мистецтва і розважальними майданчиками, включно із зонами для стрільби з лука і піклболу.

Видання зазначає, що район між Індонезією, Малайзією і Філіппінами раніше був відомий випадками викрадення людей з метою викупу. Угруповання "Абу Сайяф" у минулому скоювало подібні злочини, змушуючи судна уникати цього регіону з 2016 по 2022 рік. Однак із 2020 року нових випадків викрадень не фіксували, і на початку 2025 року рівень загрози було знижено до "низького".

Хоча напади піратів на круїзні лайнери трапляються вкрай рідко, історія знає приклади таких інцидентів. У 2009 році сомалійські пірати спробували захопити судно MSC Melody біля берегів Сейшельських островів, проте були змушені відступити, зіткнувшись з активним опором пасажирів.

У більшості випадків пірати нападають на нафтові танкери й вантажні судна, а не на туристичні лайнери. Проте представники Cunard підкреслили, що дотримання підвищених заходів безпеки є стандартною процедурою під час перетину певних морських регіонів.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі. Порушник зумів подолати всі заходи безпеки й дістатися до літака, який вже готувався до зльоту.

Також стало відомо, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи і вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.