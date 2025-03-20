Странный отдых: турист спустя два дня заметил, что живет один в роскошном отеле (видео)

Рубен Хольгадо отправился на отдаленный остров, чтобы насладиться солнцем и познакомиться с местной культурой. Однако после двух ночей, проведенных в прекрасном отеле, он осознал, что в нем больше никого нет.

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Популярный блогер Рубен Хольгадо испытал шок после того, как понял, что является единственным гостем на роскошном курорте на таинственном филиппинском острове Сикихор, известном своими легендами о магии и шаманизме. О своей поездке он рассказал в одном из видео в TikTok.

Рубен отправился на остров, чтобы насладиться солнцем и познакомиться с местной культурой. Однако после двух ночей, проведенных в прекрасном отеле, он осознал, что в нем больше никого нет.

Издание Luxury Travel Daily отмечает, что Сикихор издавна славится своими колдунами и народными целителями, сочетающими католические традиции с шаманскими ритуалами, такими как изготовление зелий, окуривание травами и даже экзорцизм. Говорят, что в его густых лесах и у водопадов обитают "злые духи", а среди местных жителей бытует множество суеверий об этом загадочном месте.

"Ребята, я два дня ночевал в пустом роскошном отеле и только сейчас узнал об этом", — поделился Рубен в своем видеоролике в TikTok, который быстро набрал десятки тысяч просмотров.

Рядом с простроным бассейном не оказалось отдыхающих Фото: TikTok На острове чистый пляж Фото: TikTok

По его словам, курорт располагает частным пляжем, рестораном, просторным бассейном и даже теннисным кортом, однако отдыхающих там не оказалось. В заведении работали сотрудники, но он так и не встретил других гостей.

При этом на первый взгляд отель выглядел роскошно, но внутри обнаружились странности: в ванной комнате не было двери, а унитаз оказался неисправным.

"Когда мы приехали, все уже казалось нам очень странным. Мы вошли и увидели, что место огромное, как Диснейленд, но абсолютно пустое", — рассказал Рубен.

Как выяснилось, курорт открылся шесть лет назад, но затем внезапно закрылся. Недавно он возобновил свою работу, однако часть территории все еще находится в стадии ремонта.

Видео Рубена вызвало бурное обсуждение в сети: многие пользователи TikTok заинтересовались мистической атмосферой острова, а некоторые признались, что не решились бы остаться там на ночь.

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