Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Мужчина более года бесплатно ездил на поездах, используя нестандартный метод (фото)

Поезд, скоростной поезд, бесплатная поездка, бесплатные билеты, бесплатно ездил на поездах, компенсация за билеты, задержка рейса, задержка поезда, станция, вокзал
Фото: Unsplash | Иллюстративное фото

Эд Уайз разработал стратегию, которая позволила ему путешествовать бесплатно, используя компенсации за задержки поездов.

Related video

29-летний британец Эд Уайз сумел вернуть все деньги за билеты на поезда в 2023 году, применяя хитроумную тактику предсказания задержек. Его метод позволил сэкономить не менее 1000 фунтов стерлингов, что он считает весомой компенсацией за неудобства в путешествиях. Об этом пишет The Mirror.

Компания Avanti West Coast предлагает пассажирам систему компенсации за задержки: частичный возврат при опоздании на 15 и 30 минут и полный возврат при задержке от часа и более. Уайз, автор рассылки о финансах Bunce, заявил, что он "катался бесплатно" благодаря предвидению проблем на железной дороге.

Идея появилась после его поездки в Италию, где железнодорожные тарифы оказались гораздо дешевле, чем в Великобритании. Уайз, испробовав различные способы экономии — от использования железнодорожных карт до разделения билетов — пришел к выводу, что даже так поездки остаются дорогими и ненадежными.

Поезд, скоростной поезд, бесплатная поездка, бесплатные билеты, бесплатно ездил на поездах, компенсация за билеты, задержка рейса, задержка поезда, станция, вокзал Fullscreen
Эд Уайз сумел вернуть все деньги за билеты на поезда в 2023 году
Фото: SWNS

Для прогнозирования задержек он учитывал три основных фактора: забастовки, плановые инженерные работы и экстремальную погоду. По его словам, забастовки влияют на расписание поездов не только в день протеста, но и в последующие дни. О запланированных забастовках профсоюзы уведомляют за две недели, что позволяло Уайзу заранее предугадать возможные сбои.

Другим важным фактором были ремонтные работы, из-за которых поезда могут задерживаться намеренно. Третий элемент его "Парадигмы прогнозирования задержек" — погодные условия, которые нередко становятся причиной перебоев в движении.

Несмотря на некоторые неудобства, например, вынужденное двухчасовое стояние в переполненном вагоне из-за отмены рейса, Уайз воспринимает свою стратегию как удачную. Он даже сравнивает задержки поездов с "Старбаксом на колесах", позволяющим продуктивно работать в пути.

Издание отмечает, что железнодорожные тарифы в Великобритании остаются одними из самых высоких в Европе, а около 40% поездов не следуют расписанию. После публикации его истории в финансовой рассылке многие пассажиры признались, что также начали применять аналогичную стратегию.

Ранее Фокус сообщал, что пассажир попытался остановить самолет прямо на взлетной полосе. Нарушитель сумел преодолеть все меры безопасности и добраться до самолета, который уже готовился к взлету.

Также стало известно, что главная достопримечательность "лучшего в мире аэропорта" разочаровала туристов. Джессика Джейн Тернер и ее партнер Джаспер продали свой дом, уволились с работы и отправились в путешествие по миру. Девушка мечтала провести несколько часов в знаменитом аэропорту, но реальность оказалась далеко не такой, как она представляла.