Мужчина более года бесплатно ездил на поездах, используя нестандартный метод (фото)

Эд Уайз разработал стратегию, которая позволила ему путешествовать бесплатно, используя компенсации за задержки поездов.

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29-летний британец Эд Уайз сумел вернуть все деньги за билеты на поезда в 2023 году, применяя хитроумную тактику предсказания задержек. Его метод позволил сэкономить не менее 1000 фунтов стерлингов, что он считает весомой компенсацией за неудобства в путешествиях. Об этом пишет The Mirror.

Компания Avanti West Coast предлагает пассажирам систему компенсации за задержки: частичный возврат при опоздании на 15 и 30 минут и полный возврат при задержке от часа и более. Уайз, автор рассылки о финансах Bunce, заявил, что он "катался бесплатно" благодаря предвидению проблем на железной дороге.

Идея появилась после его поездки в Италию, где железнодорожные тарифы оказались гораздо дешевле, чем в Великобритании. Уайз, испробовав различные способы экономии — от использования железнодорожных карт до разделения билетов — пришел к выводу, что даже так поездки остаются дорогими и ненадежными.

Эд Уайз сумел вернуть все деньги за билеты на поезда в 2023 году Фото: SWNS

Для прогнозирования задержек он учитывал три основных фактора: забастовки, плановые инженерные работы и экстремальную погоду. По его словам, забастовки влияют на расписание поездов не только в день протеста, но и в последующие дни. О запланированных забастовках профсоюзы уведомляют за две недели, что позволяло Уайзу заранее предугадать возможные сбои.

Другим важным фактором были ремонтные работы, из-за которых поезда могут задерживаться намеренно. Третий элемент его "Парадигмы прогнозирования задержек" — погодные условия, которые нередко становятся причиной перебоев в движении.

Несмотря на некоторые неудобства, например, вынужденное двухчасовое стояние в переполненном вагоне из-за отмены рейса, Уайз воспринимает свою стратегию как удачную. Он даже сравнивает задержки поездов с "Старбаксом на колесах", позволяющим продуктивно работать в пути.

Издание отмечает, что железнодорожные тарифы в Великобритании остаются одними из самых высоких в Европе, а около 40% поездов не следуют расписанию. После публикации его истории в финансовой рассылке многие пассажиры признались, что также начали применять аналогичную стратегию.

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