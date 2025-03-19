Чоловік понад рік безкоштовно їздив потягами, використовуючи нестандартний метод (фото)

Ед Вайз розробив стратегію, яка дала йому змогу подорожувати безплатно, використовуючи компенсації за затримки поїздів.

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29-річний британець Ед Вайз зумів повернути всі гроші за квитки на поїзди у 2023 році, застосовуючи хитромудру тактику передбачення затримок. Його метод дозволив заощадити щонайменше 1000 фунтів стерлінгів, що він вважає вагомою компенсацією за незручності в подорожах. Про це пише The Mirror.

Компанія Avanti West Coast пропонує пасажирам систему компенсації за затримки: часткове повернення в разі запізнення на 15 і 30 хвилин і повне повернення в разі затримки від години і більше. Вайз, автор розсилки про фінанси Bunce, заявив, що він "катався безплатно" завдяки передбаченню проблем на залізниці.

Ідея з'явилася після його поїздки до Італії, де залізничні тарифи виявилися набагато дешевшими, ніж у Великій Британії. Вайз, випробувавши різні способи економії — від використання залізничних карток до поділу квитків — дійшов висновку, що навіть так поїздки залишаються дорогими й ненадійними.

Ед Вайз зумів повернути всі гроші за квитки на потяги у 2023 році Фото: SWNS

Для прогнозування затримок він враховував три основні чинники: страйки, планові інженерні роботи та екстремальну погоду. За його словами, страйки впливають на розклад поїздів не тільки в день протесту, а й у наступні дні. Про заплановані страйки профспілки повідомляють за два тижні, що давало змогу Вайзу заздалегідь передбачити можливі збої.

Іншим важливим фактором були ремонтні роботи, через які поїзди можуть затримуватися навмисно. Третій елемент його "Парадигми прогнозування затримок" — погодні умови, які нерідко стають причиною перебоїв у русі.

Попри деякі незручності, наприклад, вимушене двогодинне стояння в переповненому вагоні через скасування рейсу, Вайз сприймає свою стратегію як вдалу. Він навіть порівнює затримки поїздів зі "Старбаксом на колесах", що дає змогу продуктивно працювати в дорозі.

Видання зазначає, що залізничні тарифи у Великій Британії залишаються одними з найвищих у Європі, а близько 40% поїздів не дотримуються розкладу. Після публікації його історії у фінансовій розсилці багато пасажирів зізналися, що також почали застосовувати аналогічну стратегію.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі. Порушник зумів подолати всі заходи безпеки й дістатися до літака, який вже готувався до зльоту.

Також стало відомо, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи і вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.