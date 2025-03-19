Охота за любовными посланиями: пара придумала игру в аэропорту, которая стала вирусной

Мэдди Глейзер не ожидала, что обычная поездка превратится в квест после того, как ее муж Эван оставил ей записку с загадочной подсказкой.

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Мэдди Глейзер и ее муж Эван – частые гости международного аэропорта Денвера (США). Их жизнь полна путешествий: они летают на свадьбы, мальчишники, девичники и регулярно разъезжают по работе. Но однажды обычная поездка превратилась в игру, которая завоевала сердца тысяч людей в TikTok.

Все началось после семейного отдыха на островах Теркс и Кайкос, где пара увлеклась шоу "Выживший". Вернувшись домой, Эван решил сделать их перелеты более интересными. Вдохновленный шоу, он оставил для жены записку в аэропорту с намеком на "подсказку о скрытом иммунитете".

"Он написал мне, что оставил записку за углом мусорного бака у выхода B37", — вспоминает Мэдди.

Когда она вернулась в Денвер, то, не желая привлекать внимание, осторожно нагнулась, якобы завязывая шнурки, и нашла записку.

"Осторожно! Вы получили преимущество "Быть моей женой"! Вы имеете право на вложенные деньги, но это влечет за собой последствия! Вы должны оставаться со своим мужем и развлекать его… Выбирайте мудро", — было написано в послании.

К записке прилагались 10 долларов.

"Когда я нашла ее, я улыбалась от уха до уха, как влюбленная идиотка. Это было так мило, будто я оказалась в романтическом фильме", — рассказала Мэдди.

Девушка поделилась этим моментом в TikTok, и видео быстро стало вирусным. Пользователи пришли в восторг.

"Вот это романтика! Отличная работа","Похоже, на совете племени вы в безопасности", "Это так мило", — писали они.

Пара продолжает оставлять друг другу записки Фото: TikTok

С тех пор пара продолжает оставлять друг другу записки не только в аэропорту, но и по всему дому. Это стало их особым способом общения.

"Конечно, можно просто написать сообщение, но рукописная записка – это что-то более личное. Мы оставляем друг другу записки с 2018 года, и это всегда было важной частью наших отношений", – говорит Мэдди.

Пара признается, что неожиданная популярность этой истории заставила их задуматься о ценности этих маленьких жестов.

"Мы никогда не осознавали, насколько важны эти записки, пока не увидели реакцию людей. Теперь мы ценим их еще больше", – добавила американка.

Ранее Фокус сообщал, что новая жена мужчины выбросила видеокассеты с покойной супругой. Мужчина хранил записи на протяжении 16 лет, планируя показать дочери в день ее 18-летия, чтобы она смогла увидеть и услышать свою мать, которую не помнила из-за ее ранней смерти.

Также стало известно, что семья невесты потратила 8 месяцев на подготовку сюрприза к свадьбе. Мэдди Вис вместе с родителями и братьями разучивала хореографию из любимого фильма своей сестры Эми. Главной целью этих репетиций стало создание особенного сюрприза.