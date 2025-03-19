Полювання за любовними посланнями: пара придумала гру в аеропорту, яка стала вірусною

Медді Глейзер не очікувала, що звичайна поїздка перетвориться на квест після того, як її чоловік Еван залишив їй записку із загадковою підказкою.

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Медді Глейзер та її чоловік Еван — часті гості міжнародного аеропорту Денвера (США). Їхнє життя сповнене подорожей: вони літають на весілля, парубочі вечірки, дівич-вечори та регулярно роз'їжджають по роботі. Але одного разу звичайна поїздка перетворилася на гру, яка завоювала серця тисяч людей у TikTok.

Усе почалося після сімейного відпочинку на островах Теркс і Кайкос, де пара захопилася шоу "Той, хто вижив". Повернувшись додому, Еван вирішив зробити їхні перельоти цікавішими. Натхненний шоу, він залишив для дружини записку в аеропорту з натяком на "підказку про прихований імунітет".

"Він написав мені, що залишив записку за рогом сміттєвого бака біля виходу B37", — згадує Медді.

Коли вона повернулася в Денвер, то, не бажаючи привертати увагу, обережно нагнулася, нібито зав'язуючи шнурки, і знайшла записку.

"Обережно! Ви отримали перевагу "Бути моєю дружиною"! Ви маєте право на вкладені гроші, але це тягне за собою наслідки! Ви маєте залишатися зі своїм чоловіком і розважати його... Обирайте мудро", — було написано в посланні.

До записки додавалися 10 доларів.

"Коли я знайшла її, я посміхалася від вуха до вуха, як закохана ідіотка. Це було так мило, ніби я опинилася в романтичному фільмі", — розповіла Медді.

Дівчина поділилася цим моментом у TikTok, і відео швидко стало вірусним. Користувачі прийшли в захват.

"Ось це романтика! Відмінна робота", "Схоже, на раді племені ви в безпеці", "Це так мило", — писали вони.

Пара продовжує залишати один одному записки Фото: TikTok

Відтоді пара продовжує залишати одне одному записки не тільки в аеропорту, а й по всьому будинку. Це стало їхнім особливим способом спілкування.

"Звичайно, можна просто написати повідомлення, але рукописна записка — це щось більш особисте. Ми залишаємо одне одному записки з 2018 року, і це завжди було важливою частиною наших стосунків", — каже Медді.

Пара зізнається, що несподівана популярність цієї історії змусила їх замислитися про цінність цих маленьких жестів.

"Ми ніколи не усвідомлювали, наскільки важливі ці записки, поки не побачили реакцію людей. Тепер ми цінуємо їх ще більше", — додала американка.

Раніше Фокус повідомляв, що нова дружина чоловіка викинула відеокасети з покійною дружиною. Чоловік зберігав записи впродовж 16 років, плануючи показати дочці в день її 18-річчя, щоб вона змогла побачити і почути свою матір, яку не пам'ятала через її ранню смерть.

Також стало відомо, що сім'я нареченої витратила 8 місяців на підготовку сюрпризу до весілля. Медді Віс разом із батьками та братами розучувала хореографію з улюбленого фільму своєї сестри Емі. Головною метою цих репетицій стало створення особливого сюрпризу.