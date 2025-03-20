Дивний відпочинок: турист через два дні помітив, що живе один у розкішному готелі (відео)

Рубен Хольгадо вирушив на віддалений острів, щоб насолодитися сонцем і познайомитися з місцевою культурою. Однак після двох ночей, проведених у прекрасному готелі, він усвідомив, що в ньому більше нікого немає.

Related video

Популярний блогер Рубен Хольгадо відчув шок після того, як зрозумів, що є єдиним гостем на розкішному курорті на таємничому філіппінському острові Сікіхор, відомому своїми легендами про магію і шаманізм. Про свою поїздку він розповів в одному з відео в TikTok.

Рубен вирушив на острів, щоб насолодитися сонцем і познайомитися з місцевою культурою. Однак після двох ночей, проведених у прекрасному готелі, він усвідомив, що в ньому більше нікого немає.

Видання Luxury Travel Daily зазначає, що Сікіхор здавна славиться своїми чаклунами і народними цілителями, які поєднують католицькі традиції з шаманськими ритуалами, як-от виготовлення зілля, обкурювання травами і навіть екзорцизм. Кажуть, що в його густих лісах і біля водоспадів мешкають "злі духи", а серед місцевих жителів побутує безліч забобонів про це загадкове місце.

"Хлопці, я два дні ночував у порожньому розкішному готелі й тільки зараз дізнався про це", — поділився Рубен у своєму відеоролику в TikTok, який швидко набрав десятки тисяч переглядів.

Поруч із простроним басейном не виявилося відпочивальників Фото: TikTok На острові чистий пляж Фото: TikTok

За його словами, курорт має у своєму розпорядженні приватний пляж, ресторан, просторий басейн і навіть тенісний корт, проте відпочивальників там не виявилося. У закладі працювали співробітники, але він так і не зустрів інших гостей.

При цьому на перший погляд готель мав розкішний вигляд, але всередині виявилися дивацтва: у ванній кімнаті не було дверей, а унітаз виявився несправним.

"Коли ми приїхали, все вже здавалося нам дуже дивним. Ми увійшли й побачили, що місце величезне, як Діснейленд, але абсолютно порожнє", — розповів Рубен.

Як з'ясувалося, курорт відкрився шість років тому, але потім раптово закрився. Нещодавно він відновив свою роботу, проте частина території все ще перебуває у стадії ремонту.

Відео Рубена викликало бурхливе обговорення в мережі: багато користувачів TikTok зацікавилися містичною атмосферою острова, а дехто зізнався, що не наважився б залишитися там на ніч.

Раніше Фокус повідомляв, що подружня пара придумала гру в аеропорту, яка стала вірусною. Медді Глейзер не очікувала, що звичайна поїздка перетвориться на квест після того, як її чоловік Еван залишив їй записку із загадковою підказкою.

Також стало відомо, що чоловік понад рік безоплатно їздив на поїздах, використовуючи нестандартний метод. Ед Вайз розробив стратегію, яка дала йому змогу подорожувати й повертати собі гроші, використовуючи компенсації за затримки поїздів.