Сімейний кадр: загадкове фото з пляжу налякало людей

Таємнича фігура на пляжному фото викликала суперечки в соцмережах, а попередження рятувальників лише посилило інтригу.

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Незвичайна знахідка на сімейній світлині, зробленій на пляжі Каррум у Мельбурні, Австралія, викликала жваві обговорення в соціальних мережах. Батько і дочка позували для знімка, насолоджуючись сонячним днем, не підозрюючи, що на задньому плані їхнього кадру з'явилося щось загадкове. Про це пише Lad Bible.

Тільки-но повернувшись додому і переглядаючи фото, сім'я помітила, що у воді, лише за кілька метрів від них, стирчить темна фігура. Шоковані несподіваною знахідкою, вони опублікували знімок в інтернеті, викликавши бурю обговорень серед користувачів.

Деякі припустили, що на фото зображена маленька акула.

"Схоже на невелику акулу, можливо, тому вона нікого не атакувала", — написав один із коментаторів. Інші висловлювали версії, що це могло бути дитинча кита, дельфін або навіть скат.

Багато людей припустили, що на фото зображена маленька акула Фото: Facebook

Інтерес до знімка підігрів і той факт, що місцевий рятувальний підрозділ SES Chelsea повідомив про зафіксовану того самого дня появу акули в цьому районі.

"Ми бачили акулу біля берега між Бонбічем і Челсі, а пізніше отримали повідомлення від сім'ї, яка виявила щось схоже на своєму фото", — повідомили представники служби.

Залишається загадкою, що саме потрапило в кадр — реальна морська хижачка чи гра тіней і хвиль. Однак одне зрозуміло: цей знімок ще довго буде предметом обговорень і суперечок серед користувачів мережі.

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