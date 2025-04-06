Молодих закоханих хочуть "викинути" з країни через застарілий закон (фото)

Британська пара Роберт О'Лірі та Джессіка Мейтерс, яка проживає в Австралії, опинилася на межі депортації після того, як їм відмовили в отриманні посвідки на постійне проживання. Причиною відмови став стан здоров'я дівчини.

Related video

Про це пише The Mirror. Британській парі було відмовлено в отриманні посвідки на постійне проживання через застарілий і "несправедливий" закон. Попри роки роботи, сплати податків і активної участі в житті суспільства вони можуть незабаром покинути Австралію.

Подружжя познайомилося 2017 року в Сіднеї, де обидва будували кар'єру, а знайшли кохання. Однак 2020 року в Джессіки діагностували рецидивно-ремітуючу форму розсіяного склерозу. Попри те, що хвороба перебуває під контролем і не прогресує, влада визнала потенційні медичні витрати надто високими й відмовила в ПМЖ.

"Ми розуміємо, що є витрати, але ж ми вже віддали суспільству чимало", — каже Роберт, власник будівельного бізнесу. Його дружина не тільки продовжує працювати, а й активно займається благодійністю, допомагає людям із розсіяним склерозом і виступає діджеєм. У 2023 році вона була визнана "Креативною жінкою року Бонді".

Подружжя познайомилося 2017 року в Сіднеї. Фото: Jam Press

Відмова в наданні ПМП поставила під загрозу все, чого пара домоглася: вони не можуть укладати контракти з банками, брати кредити й планувати майбутнє. Апеляцію зараз розглядає Адміністративний трибунал, але, за словами юристів, надія лише на особисте втручання міністра імміграції Тоні Берка.

Роберт і Джессіка створили онлайн-петицію із закликом переглянути міграційну політику щодо людей із контрольованими захворюваннями. За кілька днів її підписали понад 4000 осіб.

"Ми не просимо поблажок — тільки справедливості. Ми любимо Австралію, ми вже частина цієї країни", — йдеться в їхньому зверненні. Пара сподівається, що їхня історія змусить владу переглянути політику, яка може зруйнувати життя тих, хто вже довів свою відданість новому дому.

Раніше Фокус повідомляв, що подруги вирушили у відпустку мрії, але помилилися країною. Лінн Мазоуз і Кіра Сміт мріяли про пляжі, але через плутанину з квитками сіли не на той рейс. Помилка обернулася спонтанною пригодою з несподівано щасливим фіналом.

Також стало відомо, що загадкове фото з пляжу налякало людей. Таємнича фігура на знімку викликала суперечки в соцмережах, а попередження рятувальників лише посилило інтригу.