Не помітили "знаки": подруги вирушили у відпустку мрії, але помилилися країною (відео)

Лінн Мазоуз і Кіра Сміт мріяли про пляжі, але через плутанину з квитками не покинули країну. Помилка обернулася спонтанною пригодою з несподівано щасливим фіналом.

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Лінн Мазоуз і Кіра Сміт, подруги зі США, стали героїнями вірусного відео в TikTok після того, як замість довгоочікуваної відпустки в Коста-Риці випадково опинилися в Сан-Хосе, штат Каліфорнія.

Бронюючи квитки окремо, дівчата не помітили різниці в пунктах призначення до самого прибуття. Лише почувши запитання Сміт про дорогу до Санта-Терези, бортпровідник вказав на їхній промах. Реальність наздогнала їх у момент, коли Лінн увімкнула роумінг: "Мій телефон просто вибухнув від повідомлень: "Лінн, ми облажалися. Лінн, перевір карти". Подруга була в шоці".

Попри те, що рейси були внутрішніми, з вильотом з Ла-Гуардії і пересадкою в Північній Кароліні, тривожних дзвіночків було достатньо. Навіть пасажир, який згадав Сан-Хосе як столицю стартапів, не викликав підозр.

"Я подумала: "Хм, Коста-Рика? Це безумство", але не надала цьому великого значення", — згадує Мазоуз.

Телефон Лінн розривався від повідомлень від подруги Фото: TikTok

Без житла в Каліфорнії і з повністю оплаченими номерами в Коста-Ріці, дівчата на деякий час застрягли в аеропорту. Вони навіть розглядали варіант із Гаваями, але усвідомили, що витрати стануть непідйомними.

Замість цього вони зняли мотель, погуляли по барах Сан-Франциско і, зібравшись з духом, перебронювали квитки через Г'юстон — і все-таки дісталися до своєї мрії.

"Я була на межі здатися. Здавалося, що всесвіт подає мені знаки залишитися. Але я рада, що пішла наперекір", — зазначила американка.

Дівчат тепло зустріли в хостелі, а Лінн навіть залишилася на тиждень довше, назвавши поїздку "найкращою відпусткою в житті".

"Дозвольте собі трохи засмутитися, а потім — зберіться і складіть план. Не думайте про гірше, думайте про краще", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що загадкове фото з пляжу налякало людей. Таємнича фігура на знімку викликала суперечки в соцмережах, а попередження рятувальників лише посилило інтригу.

Також стало відомо, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи й вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.