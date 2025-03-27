Не заметили "знаки": подруги отправились в отпуск мечты, но ошиблись страной (видео)

Линн Мазоуз и Кира Смит мечтали о пляжах, но из-за путаницы с билетами не покинули страну. Ошибка обернулась спонтанным приключением с неожиданно счастливым финалом.

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Линн Мазоуз и Кира Смит, подруги из США, стали героинями вирусного видео в TikTok после того, как вместо долгожданного отпуска в Коста-Рике случайно оказались в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Бронируя билеты по отдельности, девушки не заметили разницы в пунктах назначения до самого прибытия. Только услышав вопрос Смит о дороге в Санта-Терезу, бортпроводник указал на их промах. Реальность настигла их в момент, когда Линн включила роуминг: "Мой телефон просто взорвался от сообщений: "Линн, мы облажались. Линн, проверь карты". Подруга была в шоке".

Несмотря на то, что рейсы были внутренними, с вылетом из Ла-Гуардии и пересадкой в Северной Каролине, тревожных звоночков было достаточно. Даже пассажир, упомянувший Сан-Хосе как столицу стартапов, не вызвал подозрений.

"Я подумала: "Хм, Коста-Рика? Это безумие", но не предала этому большого значения", — вспоминает Мазоуз.

Телефон Линн разрывался от сообщений от подруги Фото: TikTok

Без жилья в Калифорнии и с полностью оплаченными номерами в Коста-Рике, девушки на время застряли в аэропорту. Они даже рассматривали вариант с Гавайями, но осознали, что расходы станут неподъемными.

Вместо этого они сняли мотель, погуляли по барам Сан-Франциско и, собравшись с духом, перебронировали билеты через Хьюстон — и все-таки добрались до своей мечты.

"Я была на грани сдаться. Казалось, что вселенная подает мне знаки остаться. Но я рада, что пошла наперекор", — отметила американка.

Девушки были тепло встречены в хостеле, а Линн даже осталась на неделю дольше, назвав поездку "лучшим отпуском в жизни".

"Позвольте себе немного расстроиться, а потом — соберитесь и составьте план. Не думайте о худшем, думайте о лучшем", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что загадочное фото с пляжа напугало людей. Таинственная фигура на снимке вызвала споры в соцсетях, а предупреждение спасателей лишь усилило интригу.

Также стало известно, что главная достопримечательность "лучшего в мире аэропорта" разочаровала туристов. Джессика Джейн Тернер и ее партнер Джаспер продали свой дом, уволились с работы и отправились в путешествие по миру. Девушка мечтала провести несколько часов в знаменитом аэропорту, но реальность оказалась далеко не такой, как она представляла.