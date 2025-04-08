Друзья думали, что празднуют день рождения, пока QR-код с меню напитков не ошеломил их

Морин Танг и Элмер Вивас из США оригинально объявили о своей помолвке во время дружеского бранча. Вместо традиционного тоста они предложили гостям отсканировать QR-код с меню напитков, за которым скрывалась фотография с помолвочным объявлением.

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Об этом Морин Танг рассказала в одном из видео в своем TikTok.

Пара из США нашла оригинальный способ рассказать друзьям о своей помолвке, устроив незабываемый розыгрыш за поздним завтраком. Морин Танг и Элмер Вивас пригласили близких друзей на бранч якобы в честь дня рождения, но в приготовленном меню напитков скрывался гораздо более личный сюрприз.

Вместо настоящего выбора коктейлей гостей ожидал QR-код, ведущий к фото пары с подписью об их помолвке. Видео этого момента, опубликованное в TikTok, быстро стало вирусным, набрав тысячи просмотров и комментариев.

"Мы хотели, чтобы все узнали одновременно", — объяснила Танг. Пара потратила несколько недель на продумывание идеи и вдохновлялась роликами в соцсетях. Однако большинство таких видео касались гендерных вечеринок или новостей о беременности, а идей для оригинальных помолвок почти не было.

Вместо настоящего выбора коктейлей гостей ожидал QR-код, ведущий к фото пары Фото: People

QR-код с подмененным меню оказался идеальным решением. Каждое "название напитка" было тонкой отсылкой к индивидуальности гостей — личным шуткам или совместным воспоминаниям. Когда друзья начали сканировать код, на экранах их телефонов вместо меню появилась фотография влюбленных.

"Это было волнительно, мы переживали, что что-то пойдет не так — фото не загрузится, кто-то не отсканирует код…" — призналась Танг. Но все прошло идеально, даже замедленная реакция гостей добавила эмоциональности в момент.

Для Танг и Виваса, которые вместе уже более шести лет, внимание к их помолвке стало неожиданным, особенно учитывая, что они редко делятся подробностями личной жизни.

"Люди даже не знали, что мы встречаемся", — призналась Морин, добавив, что публикация фото была не только актом радости, но и попыткой вдохновить других.

Особую теплоту моменту придало то, как пара отнеслась к своим семьям. Объявляя родителям о помолвке, они написали записки на родных языках друг друга — на китайском для мамы Морин и на испанском для семьи Элмера.

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