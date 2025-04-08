Друзі думали, що святкують день народження, доки QR-код із меню напоїв не приголомшив їх

Морін Танг і Елмер Вівас зі США оригінально оголосили про свої заручини під час дружнього бранчу. Замість традиційного тосту вони запропонували гостям відсканувати QR-код з меню напоїв, за яким ховалася фотографія з оголошенням про заручини.

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Про це Морін Танг розповіла в одному з відео у своєму TikTok.

Пара зі США знайшла оригінальний спосіб розповісти друзям про свої заручини, влаштувавши незабутній розіграш за пізнім сніданком. Морін Танг і Елмер Вівас запросили близьких друзів на бранч нібито на честь дня народження, але в приготованому меню напоїв ховався набагато більш особистий сюрприз.

Замість справжнього вибору коктейлів на гостей чекав QR-код, що веде до фото пари з підписом про їхні заручини. Відео цього моменту, опубліковане в TikTok, швидко стало вірусним, набравши тисячі переглядів і коментарів.

"Ми хотіли, щоб усі дізналися одночасно", — пояснила Танг. Пара витратила кілька тижнів на продумування ідеї та надихалася роликами в соцмережах. Однак більшість таких відео стосувалися гендерних вечірок або новин про вагітність, а ідей для оригінальних заручин майже не було.

Замість справжнього вибору коктейлів на гостей чекав QR-код, що веде до фото пари Фото: People

QR-код з підміненим меню виявився ідеальним рішенням. Кожна "назва напою" була тонким відсиланням до індивідуальності гостей — особистих жартів або спільних спогадів. Коли друзі почали сканувати код, на екранах їхніх телефонів замість меню з'явилася фотографія закоханих.

"Це було бентежно, ми переживали, що щось піде не так — фото не завантажиться, хтось не відсканує код..." — зізналася Танг. Але все пройшло ідеально, навіть уповільнена реакція гостей додала емоційності в момент.

Для Танг і Віваса, які разом уже понад шість років, увага до їхніх заручин стала несподіваною, особливо враховуючи, що вони рідко діляться подробицями особистого життя.

"Люди навіть не знали, що ми зустрічаємося", — зізналася Морін, додавши, що публікація фото була не тільки актом радості, а й спробою надихнути інших.

Особливої теплоти моменту додало те, як пара поставилася до своїх родин. Оголошуючи батькам про заручини, вони написали записки рідними мовами одне одного — китайською для мами Морін та іспанською для сім'ї Елмера.

Раніше Фокус повідомляв, що нова дружина чоловіка викинула відеокасети з покійною дружиною. Чоловік зберігав записи впродовж 16 років, плануючи показати дочці в день її 18-річчя, щоб вона змогла побачити й почути свою матір, яку не пам'ятала через її ранню смерть.

Також стало відомо, що сім'я нареченої витратила 8 місяців на підготовку сюрпризу до весілля. Медді Віс разом із батьками та братами розучувала хореографію з улюбленого фільму своєї сестри Емі. Головною метою цих репетицій стало створення особливого сюрпризу.