"Миттєве розлучення": нареченого розкритикували за "приниження" нареченої на весіллі (відео)

Чоловік зазнав шквалу критики після того, як на весільному прийомі занурив обличчя нареченої в торт, викликавши хвилю обурення в соцмережах.

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Відео з весілля стало вірусним і швидко набрало понад 20 млн переглядів в X (колишній Twitter).

Весільний прийом однієї пари став приводом для бурхливих обговорень в інтернеті після спірного вчинку нареченого. Під час традиційного розрізання торта чоловік скористався моментом, щоб "пожартувати" над своєю нареченою, і викликав хвилю обурення серед користувачів соцмереж.

У момент, коли наречена нахилилася над десертом, наречений поклав руку їй на потилицю і різко ткнув її обличчям у торт. Поки він сміявся і підбадьорював зал, дівчина, одягнена в білу сукню з акуратною зачіскою і макіяжем, мала приголомшений вигляд. Спершу вона розсміялася від несподіванки, але потім її усмішка зникла.

Користувачі соцмереж швидко розділилися в думках, проте більшість стала на бік нареченої. У коментарях люди вказували на неприпустимість такого вчинку. Багато хто зазначив, що наречений не помітив або проігнорував засмучені емоції своєї дружини. Деякі коментатори наголосили, що такі "жарти" недоречні, особливо якщо наречена вклала чималі кошти й зусилля в підготовку образу до весілля.

Інцидент відродив дискусію про саму традицію "розмазування" торта на весіллі. Користувачі задавалися питанням, навіщо принижувати партнера в такий момент і чому подібне досі вважається кумедним.

"Автоматичне анулювання", "Миттєве розлучення", "Чому ця традиція взагалі існує? Це марна трата їжі, а принижувати іншу людину ніколи не весело", "Вона витратила сотні доларів на зачіску і макіяж...", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що закохані оригінально оголосили про свої заручини під час дружнього бранча. Замість традиційного тосту вони запропонували гостям відсканувати QR-код з меню напоїв, за яким ховалася фотографія з оголошенням про заручини.

Також стало відомо, що молодих закоханих хочуть "викинути" з країни через застарілий закон. Британська пара Роберт О'Лірі та Джессіка Мейтерс, яка проживає в Австралії, опинилася на межі депортації після того, як їм відмовили в отриманні посвідки на постійне проживання. Причиною такого рішення став стан здоров'я дівчини.