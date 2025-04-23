Ніхто не дивився на наречену: лев "увірвався" на весілля закоханої пари (фото)

У Флориді (США) пара відсвяткувала весілля в зоопарку, де несподіваним гостем на церемонії став лев, який спостерігав за молодятами крізь скло нового вольєра.

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Про це пише People.

У Флориді молодята Тара і Томмі Бірс обмінялися клятвами не просто неба, а в самому серці нового левового вольєра зоопарку Бреварда. Одна з небезпечних тварин навіть заглянула на церемонію.

На фотографіях, зроблених Nick and Lauren Photography, зафіксовано момент, коли лев Руаха, один із трьох мешканців вольєра, підіймається на задні лапи й уважно спостерігає за нареченою крізь скляну стіну. Це видовище так відволікло гостей, що, за словами нареченого, ніхто не дивився на його обраницю.

"Це було дуже круто, тому що коли вона йшла вниз, усі мали дивитися на наречену, але ніхто на неї не дивився. Усі були захоплені левами, адже це великі кішки", — додав Томмі, сміючись.

Зоопарк став не тільки місцем проведення урочистості, а й початком самої історії кохання пари Фото: People

Саме зоопарк став не тільки місцем проведення урочистості, а й початком самої історії кохання пари. Томмі зустрів Тару, коли прийшов туди з дітьми, а менш ніж за рік вони вже стояли біля вівтаря. Тара, яка працює координатором заходів у зоопарку, мріяла про церемонію серед дикої природи, і її мрія збулася під рев левів.

"Ми не знали, як відреагують леви, але все вийшло чарівно", — поділилася Тара.

Коли прозвучало класичне запитання "чи є ті, хто заперечує?", Руаха "підняв лапи" — і присутні вибухнули сміхом.

Видання зазначає, що крім левів, пара зробила фотосесію з кенгуру і козами. Тепер знімки продовжують підкорювати соцмережі, а самі молодята не забувають відвідувати свого пухнастого "гостя" під час кожного візиту.

Раніше Фокус повідомляв, що закохані оригінально оголосили про свої заручини під час дружнього бранча. Замість традиційного тосту вони запропонували гостям відсканувати QR-код з меню напоїв, за яким ховалася фотографія з оголошенням про заручини.

Також стало відомо, що нареченого розкритикували за "приниження" нареченої на весіллі. Чоловік зазнав шквалу критики після того, як на весільному прийомі занурив обличчя коханої в торт, викликавши хвилю обурення в соцмережах.