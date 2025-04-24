Женщина спела в караоке, не подозревая, что автор песни находится в зале (видео)

Во время девичника в Калифорнии 41-летняя Моника Гилл спела All the Small Things на сцене караоке-бара, не зная, что среди зрителей находится сам вокалист Том ДеЛонг из Blink-182. Позже её номер собрал миллионы просмотров в соцсетях.

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Все происходящее снял на видео 38-летний Кайл Голдштейн, случайный посетитель бара, и выложил ролик в TikTok. Ролик мгновенно стал вирусным и собрал более 3,4 млн просмотров, полмиллиона лайков и сотни восторженных комментариев.

Во время девичника в Палм-Спрингс жительница Канзас-Сити Моника Гилл, 41 год, исполнила в караоке культовую песню Blink-182 All the Small Things, не подозревая, что в зале среди зрителей находится один из авторов хита — гитарист и вокалист группы Том ДеЛонг.

Невольное выступление перед звездой рока произошло в баре Neil’s Lounge, куда Гилл зашла вместе с подругами. По словам Моники, она не считает себя хорошей певицей, но всегда старается дарить эмоции и просто веселиться. Именно с таким подходом она и вышла на сцену в ярком платье с принтом, исполняя песню с комичными интонациями и дерзким задором.

В это время ДеЛонг, одетый неприметно (в белую кепку и футболку) сидел за одним из столов, наблюдая за происходящим с выражением легкого недоумения и веселья. Саму Гилл ослепляли огни, и она не заметила рок-звезду до конца исполнения.

Эмоциональное выступление женщины удивило певца Фото: newsweek

После выступления Гилл узнала, кто сидел в зале.

"Я просто хотела спеть с душой, добавить немного тоски в песню. Том сказал, что я передала песню как надо", — призналась она.

Встреча с музыкантом была неожиданной и сюрреалистичной, но очень теплой.

Пользователи TikTok не скрывали своего восторга в комментариях.

"Если бы я рассмешил Тома ДеЛонга, это было бы в моем резюме", "Это лучшее видео 2025 года", — писали они.

Сама Моника говорит, что просто хотела хорошо провести вечер и поделиться настроением с друзьями, но неожиданно стала звездой в интернете.

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