Жінка заспівала в караоке, не підозрюючи, що автор пісні перебуває в залі (відео)

Під час дівич-вечора в Каліфорнії 41-річна Моніка Гілл заспівала All the Small Things на сцені караоке-бару, не знаючи, що серед глядачів перебуває сам вокаліст Том ДеЛонг із Blink-182. Пізніше її номер зібрав мільйони переглядів у соцмережах.

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Усе, що відбувається, зняв на відео 38-річний Кайл Голдштейн, випадковий відвідувач бару, і виклав ролик у TikTok. Ролик миттєво став вірусним і зібрав понад 3,4 млн переглядів, півмільйона лайків і сотні захоплених коментарів.

Під час дівич-вечора в Палм-Спрінгс мешканка Канзас-Сіті Моніка Гілл, 41 рік, виконала в караоке культову пісню Blink-182 All the Small Things, не підозрюючи, що в залі серед глядачів перебуває один з авторів хіта — гітарист і вокаліст групи Том ДеЛонг.

Мимовільний виступ перед зіркою року стався в барі Neil's Lounge, куди Гілл зайшла разом із подругами. За словами Моніки, вона не вважає себе хорошою співачкою, але завжди намагається дарувати емоції та просто веселитися. Саме з таким підходом вона і вийшла на сцену в яскравій сукні з принтом, виконуючи пісню з комічними інтонаціями й зухвалим запалом.

У цей час ДеЛонг, одягнений непримітно (у білу кепку і футболку), сидів за одним зі столів, спостерігаючи за тим, що відбувається, з виразом легкого здивування і веселощів. Саму Гілл засліплювали вогні, і вона не помітила рок-зірку до кінця виконання.

Емоційний виступ жінки здивував співака Фото: newsweek

Після виступу Гілл дізналася, хто сидів у залі.

"Я просто хотіла заспівати з душею, додати трохи туги в пісню. Том сказав, що я передала пісню як треба", — зізналася вона.

Зустріч із музикантом була несподіваною і сюрреалістичною, але дуже теплою.

Користувачі TikTok не приховували свого захоплення в коментарях.

"Якби я розсмішив Тома ДеЛонга, це було б у моєму резюме", "Це найкраще відео 2025 року", — писали вони.

Сама Моніка каже, що просто хотіла добре провести вечір і поділитися настроєм із друзями, але несподівано стала зіркою в інтернеті.

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