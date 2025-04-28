Наречений і наречена не злякалися торнадо, що насувається, і зіграли весілля на вулиці (відео)

Коли над весільною церемонією в Теннессі вибухнув шторм, фотографка Пейдж Гіггінс-Міллер не проґавила шанс зробити приголомшливі знімки, які пізніше підірвали соцмережі.

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Про це пише Newsweek.

Пара з Теннессі (США) і весільний фотограф стали героями соцмереж після того, як їхні незвичайні весільні знімки, зроблені на тлі шторму, що насувається, підкорили користувачів соцмереж.

Під час церемонії на відкритому повітрі в Шарлотті, штат Теннессі, наречена Ебігейл і наречений Тімоті Ерлз, попри прогнози про бурю, що насувається, та попередження про торнадо, вирішили не скасовувати торжество. Їхній весільний фотограф, 33-річна Пейдж Хіггінс-Міллер, розповіла, що все почалося з вітру, але щойно наречена вийшла до вівтаря, почався справжній шторм.

Коли вітер підняв вуаль нареченої, а грім заглушив голос священика, пара вирішила переміститися всередину. Але раптова злива застала їх просто під час церемонії. Гіггінс-Міллер, не розгубившись, продовжила знімати, зафіксувавши рідкісні кадри: темне небо, дощ, гостей, що біжать під парасольками, і щасливу пару.

За словами Тімоті Ерлза, все сталося "в ідеальний момент" Фото: newsweek

За словами Тімоті Ерлза, все сталося "в ідеальний момент". Ебігейл встигла дійти до вівтаря, а після перших крапель дощу молодята з посмішкою кинулися до укриття. Попри негоду, свято продовжилося всередині, а самі наречений з нареченою зізналися, що не проміняли б своє "штормове весілля" ні на яке інше.

Коли Пейдж Гіггінс-Міллер переглянула зроблені знімки, вона одразу закохалася в них і поділилася серією фотографій в Instagram і TikTok. Один із постів швидко став вірусним, набравши понад 5,2 мільйона переглядів.

Користувачі соцмереж були в захваті.

"Це одні з найкрасивіших весільних фото, які я бачив", "Знімки просто незрівнянні", — писали коментатори.

Наречена Ебігейл зізналася, що спочатку переживала через погану погоду, але тепер впевнена, що кадри з хмарами, що проносяться хмарами та дощем, зробили їхнє весілля по-справжньому незабутнім.

Раніше Фокус повідомляв, що лев "увірвався" на весілля закоханої пари. У Флориді (США) закохані відсвяткували весілля в зоопарку, де несподіваним гостем на церемонії став небезпечний звір, який спостерігав за гостями крізь скло нового вольєра.

Також стало відомо, що жінка заспівала в караоке, не підозрюючи, що автор пісні перебуває в залі. Під час дівич-вечора в Каліфорнії 41-річна Моніка Гілл заспівала All the Small Things на сцені караоке-бару, не знаючи, що серед глядачів перебуває сам вокаліст Том ДеЛонг із Blink-182. Пізніше її номер зібрав мільйони переглядів у соцмережах.