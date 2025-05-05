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Подарунок на річницю весілля перетворився на кошмар: портрет дружини викликав сміх і сльози

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Фото: TikTok | Тейлор і Люсі відсвяткували першу річницю весілля

Тейлор Вікерстафф з Великої Британії вирішив подарувати своїй дружині Люсі на першу річницю весілля намальований від руки портрет. Однак він не очікував, що подарунок викличе шквал сміху і здивування.

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Про це розповіла сама Люсі в одному зі своїх відео в TikTok.

Перша річниця весілля для Тейлора і Люсі Вікерстафф мала стати приводом для ніжних спогадів. Чоловік вирішив дотриматися старовинної традиції та подарувати дружині "паперовий" подарунок. Його вибір припав на намальований від руки портрет з їхньої весільної фотографії. Але замість розчулення подарунок викликав у його дружини вибух сміху і розчарування.

Компанія Letterfest, до якої звернувся Тейлор, спеціалізується на персоналізованих подарунках. Чоловік вибрав фото з їхнього весілля 24 квітня 2024 року — день, коли вони офіційно оформили свої п'ятирічні стосунки. Пара виховує маленького сина на ім'я Фредді і живе із золотистим ретривером Оклі.

"Він завжди дарував мені сентиментальні речі, і я була впевнена, що на річницю він теж здивує", — розповіла вона, очікуючи чогось зворушливого.

Чоловік найняв художника на весілля, портрет дружини, весільний портрет, подарунок на річницю, річниця весілля, невдалий портрет Fullscreen
Коли Тейлор показав дружині чорновий варіант ескізу, зробленого за фото, Люсі була шокована
Фото: TikTok

Коли Тейлор показав їй чорновий варіант ескізу, зробленого за фото, Люсі була шокована.

Реакцією Люсі став іронічний пост у TikTok, де вона показала "принизливий" ескіз. Відео миттєво стало вірусним, зібравши тисячі переглядів і коментарів.

"Це виглядало просто жахливо", — згадує вона.

Чоловік найняв художника на весілля, портрет дружини, весільний портрет, подарунок на річницю, річниця весілля, невдалий портрет Fullscreen
Пара запросила повернення коштів
Фото: TikTok

Багато користувачів погодилися з тим, що портрет справді не відображає ні схожості, ні почуттів, і назвали ситуацію "анекдотом із відкритим фіналом".

Пара запросила повернення коштів, однак у Letterfest повідомили, що утримають частину суми як компенсацію за вже виконану роботу художника.

Попри мистецький казус, річниця у подружжя все ж пройшла весело. Пара зізналася, що інцидент перетворився на жарт на весь вечір.

"Можливо, це не той портрет, про який я мріяла... але буде що згадати", — додала Люсі.

Раніше Фокус повідомляв, що лев "увірвався" на весілля закоханої пари. У Флориді (США) закохані відсвяткували весілля в зоопарку, де несподіваним гостем на церемонії став небезпечний звір, який спостерігав за гостями крізь скло нового вольєра.

Також стало відомо, що наречений і наречена не злякалися торнадо і зіграли весілля на вулиці. Коли над весільною церемонією в Теннессі (США) вибухнув шторм, фотографка Пейдж Гіггінс-Міллер не упустила шанс зробити приголомшливі знімки, які пізніше підірвали соцмережі.