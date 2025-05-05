Подарунок на річницю весілля перетворився на кошмар: портрет дружини викликав сміх і сльози

Тейлор Вікерстафф з Великої Британії вирішив подарувати своїй дружині Люсі на першу річницю весілля намальований від руки портрет. Однак він не очікував, що подарунок викличе шквал сміху і здивування.

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Про це розповіла сама Люсі в одному зі своїх відео в TikTok.

Перша річниця весілля для Тейлора і Люсі Вікерстафф мала стати приводом для ніжних спогадів. Чоловік вирішив дотриматися старовинної традиції та подарувати дружині "паперовий" подарунок. Його вибір припав на намальований від руки портрет з їхньої весільної фотографії. Але замість розчулення подарунок викликав у його дружини вибух сміху і розчарування.

Компанія Letterfest, до якої звернувся Тейлор, спеціалізується на персоналізованих подарунках. Чоловік вибрав фото з їхнього весілля 24 квітня 2024 року — день, коли вони офіційно оформили свої п'ятирічні стосунки. Пара виховує маленького сина на ім'я Фредді і живе із золотистим ретривером Оклі.

"Він завжди дарував мені сентиментальні речі, і я була впевнена, що на річницю він теж здивує", — розповіла вона, очікуючи чогось зворушливого.

Коли Тейлор показав дружині чорновий варіант ескізу, зробленого за фото, Люсі була шокована Фото: TikTok

Коли Тейлор показав їй чорновий варіант ескізу, зробленого за фото, Люсі була шокована.

Реакцією Люсі став іронічний пост у TikTok, де вона показала "принизливий" ескіз. Відео миттєво стало вірусним, зібравши тисячі переглядів і коментарів.

"Це виглядало просто жахливо", — згадує вона.

Пара запросила повернення коштів Фото: TikTok

Багато користувачів погодилися з тим, що портрет справді не відображає ні схожості, ні почуттів, і назвали ситуацію "анекдотом із відкритим фіналом".

Пара запросила повернення коштів, однак у Letterfest повідомили, що утримають частину суми як компенсацію за вже виконану роботу художника.

Попри мистецький казус, річниця у подружжя все ж пройшла весело. Пара зізналася, що інцидент перетворився на жарт на весь вечір.

"Можливо, це не той портрет, про який я мріяла... але буде що згадати", — додала Люсі.

Раніше Фокус повідомляв, що лев "увірвався" на весілля закоханої пари. У Флориді (США) закохані відсвяткували весілля в зоопарку, де несподіваним гостем на церемонії став небезпечний звір, який спостерігав за гостями крізь скло нового вольєра.

Також стало відомо, що наречений і наречена не злякалися торнадо і зіграли весілля на вулиці. Коли над весільною церемонією в Теннессі (США) вибухнув шторм, фотографка Пейдж Гіггінс-Міллер не упустила шанс зробити приголомшливі знімки, які пізніше підірвали соцмережі.