Семейная реликвия: мама и дочь "оживили" свадебное платье 90-х (видео)

Будущая невеста Карисса Сетран из США тронула пользователей соцсетей, решив переделать свадебное платье своей матери 1992 года в наряд для собственной репетиции свадьбы.

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Об этом американка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

25-летняя Карисса Сетран из США стала героиней трогательной истории после публикации видео в TikTok, в котором она вместе с матерью распаковывает ее свадебное платье, хранившееся более трех десятилетий в коробке. Ролик быстро стал вирусным, и вызвал волну одобрения среди пользователей соцсети.

Платье, купленное весной 1992 года, мать Кариссы надела только один раз — в день свадьбы. Оно пролежало более 30 лет в тщательно запечатанной коробке, хранясь как семейная реликвия. В момент распаковки на видео чувствуется волнение: мать опасалась, что наряд мог испортиться со временем.

"О, боже мой. Это не белая коробка", — восклицает она, замечая пожелтевший картон. Но как только ткань появляется на свет, опасения исчезают, ведь платье сохранилось идеально, без повреждений или пятен.

Платье пролежало более 30 лет в тщательно запечатанной коробке Фото: newsweek

Карисса с самого начала хотела не просто носить платье матери, а переделать его, превратив в репетиционное платье для своего торжества. Этот шаг она назвала "способом почтить отношения своих родителей и сохранить семейную историю в новом образе".

Однако, как призналась сама девушка, после эмоционального момента распаковки ее мать задумалась, не слишком ли радикальна идея разрезать такую память.

"Она испытала приступ ностальгии, что, думаю, естественно", — поделилась Карисса. Тем не менее после разговоров и размышлений мать поддержала решение дочери. Она выразила согласие трогательным жестом: подарила дочери белые розы и открытку с посланием, в котором говорилось, что она доверяет ей и готова отпустить прошлое ради будущего.

Теперь девушка планирует вместе с мамой заняться переделкой, сохранив ключевые элементы оригинального платья. Результат они хотят держать в секрете до самого дня репетиции свадьбы.

"Моя мама увидит его заново — уже не как невеста, а как мать невесты. Я уверена, что это будет очень личный и трогательный момент", — добавила Карисса.

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