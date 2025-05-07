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МирФан

Семейная реликвия: мама и дочь "оживили" свадебное платье 90-х (видео)

Свадебное платье, старое платье, переделали платье, перешили платье, платье мамы, соцсети, TikTok, репетиция свадьбы, подготовка к свадьбе
Фото: коллаж Фокус | Девушка планирует вместе с мамой заняться переделкой

Будущая невеста Карисса Сетран из США тронула пользователей соцсетей, решив переделать свадебное платье своей матери 1992 года в наряд для собственной репетиции свадьбы.

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Об этом американка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

25-летняя Карисса Сетран из США стала героиней трогательной истории после публикации видео в TikTok, в котором она вместе с матерью распаковывает ее свадебное платье, хранившееся более трех десятилетий в коробке. Ролик быстро стал вирусным, и вызвал волну одобрения среди пользователей соцсети.

Платье, купленное весной 1992 года, мать Кариссы надела только один раз — в день свадьбы. Оно пролежало более 30 лет в тщательно запечатанной коробке, хранясь как семейная реликвия. В момент распаковки на видео чувствуется волнение: мать опасалась, что наряд мог испортиться со временем.

"О, боже мой. Это не белая коробка", — восклицает она, замечая пожелтевший картон. Но как только ткань появляется на свет, опасения исчезают, ведь платье сохранилось идеально, без повреждений или пятен.

Свадебное платье, старое платье, переделали платье, перешили платье, платье мамы, соцсети, TikTok, репетиция свадьбы, подготовка к свадьбе Fullscreen
Платье пролежало более 30 лет в тщательно запечатанной коробке
Фото: newsweek

Карисса с самого начала хотела не просто носить платье матери, а переделать его, превратив в репетиционное платье для своего торжества. Этот шаг она назвала "способом почтить отношения своих родителей и сохранить семейную историю в новом образе".

Однако, как призналась сама девушка, после эмоционального момента распаковки ее мать задумалась, не слишком ли радикальна идея разрезать такую память.

"Она испытала приступ ностальгии, что, думаю, естественно", — поделилась Карисса. Тем не менее после разговоров и размышлений мать поддержала решение дочери. Она выразила согласие трогательным жестом: подарила дочери белые розы и открытку с посланием, в котором говорилось, что она доверяет ей и готова отпустить прошлое ради будущего.

Теперь девушка планирует вместе с мамой заняться переделкой, сохранив ключевые элементы оригинального платья. Результат они хотят держать в секрете до самого дня репетиции свадьбы.

"Моя мама увидит его заново — уже не как невеста, а как мать невесты. Я уверена, что это будет очень личный и трогательный момент", — добавила Карисса.

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