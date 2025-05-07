Сімейна реліквія: мама і донька "оживили" весільну сукню 90-х (відео)

Майбутня наречена Карісса Сетран зі США зворушила користувачів соцмереж, вирішивши переробити весільну сукню своєї матері 1992 року на вбрання для власної репетиції весілля.

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Про це американка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

25-річна Карісса Сетран зі США стала героїнею зворушливої історії після публікації відео в TikTok, в якому вона разом із матір'ю розпаковує її весільну сукню, яка зберігалася понад три десятиліття в коробці. Ролик швидко став вірусним, і викликав хвилю схвалення серед користувачів соцмережі.

Сукню, куплену навесні 1992 року, мати Карісси одягла тільки один раз — у день весілля. Вона пролежала понад 30 років у ретельно запечатаній коробці, зберігаючись як сімейна реліквія. У момент розпакування на відео відчувається хвилювання: мати побоювалася, що вбрання могло зіпсуватися з часом.

"О, боже мій. Це не біла коробка", — вигукує вона, помічаючи пожовклий картон. Але щойно тканина з'являється на світ, побоювання зникають, адже сукня збереглася ідеально, без ушкоджень чи плям.

Сукня пролежала понад 30 років у ретельно запечатаній коробці Фото: newsweek

Карісса від самого початку хотіла не просто носити сукню матері, а переробити її, перетворивши на репетиційну сукню для своєї урочистості. Цей крок вона назвала "способом вшанувати стосунки своїх батьків і зберегти сімейну історію в новому образі".

Однак, як зізналася сама дівчина, після емоційного моменту розпакування її мати задумалася, чи не надто радикальна ідея розрізати таку пам'ять.

"Вона зазнала нападу ностальгії, що, гадаю, природно", — поділилася Карісса. Проте після розмов і роздумів мати підтримала рішення дочки. Вона висловила згоду зворушливим жестом: подарувала доньці білі троянди й листівку з посланням, у якому йшлося, що вона довіряє їй і готова відпустити минуле заради майбутнього.

Тепер дівчина планує разом з мамою зайнятися перероблюванням, зберігши ключові елементи оригінальної сукні. Результат вони хочуть тримати в секреті до самого дня репетиції весілля.

"Моя мама побачить його заново — вже не як наречена, а як мати нареченої. Я впевнена, що це буде дуже особистий і зворушливий момент", — додала Карісса.

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