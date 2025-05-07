Сімейна реліквія: мама і донька "оживили" весільну сукню 90-х (відео)
Майбутня наречена Карісса Сетран зі США зворушила користувачів соцмереж, вирішивши переробити весільну сукню своєї матері 1992 року на вбрання для власної репетиції весілля.
Про це американка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.
25-річна Карісса Сетран зі США стала героїнею зворушливої історії після публікації відео в TikTok, в якому вона разом із матір'ю розпаковує її весільну сукню, яка зберігалася понад три десятиліття в коробці. Ролик швидко став вірусним, і викликав хвилю схвалення серед користувачів соцмережі.
Сукню, куплену навесні 1992 року, мати Карісси одягла тільки один раз — у день весілля. Вона пролежала понад 30 років у ретельно запечатаній коробці, зберігаючись як сімейна реліквія. У момент розпакування на відео відчувається хвилювання: мати побоювалася, що вбрання могло зіпсуватися з часом.
"О, боже мій. Це не біла коробка", — вигукує вона, помічаючи пожовклий картон. Але щойно тканина з'являється на світ, побоювання зникають, адже сукня збереглася ідеально, без ушкоджень чи плям.
Карісса від самого початку хотіла не просто носити сукню матері, а переробити її, перетворивши на репетиційну сукню для своєї урочистості. Цей крок вона назвала "способом вшанувати стосунки своїх батьків і зберегти сімейну історію в новому образі".
Однак, як зізналася сама дівчина, після емоційного моменту розпакування її мати задумалася, чи не надто радикальна ідея розрізати таку пам'ять.
"Вона зазнала нападу ностальгії, що, гадаю, природно", — поділилася Карісса. Проте після розмов і роздумів мати підтримала рішення дочки. Вона висловила згоду зворушливим жестом: подарувала доньці білі троянди й листівку з посланням, у якому йшлося, що вона довіряє їй і готова відпустити минуле заради майбутнього.
Тепер дівчина планує разом з мамою зайнятися перероблюванням, зберігши ключові елементи оригінальної сукні. Результат вони хочуть тримати в секреті до самого дня репетиції весілля.
"Моя мама побачить його заново — вже не як наречена, а як мати нареченої. Я впевнена, що це буде дуже особистий і зворушливий момент", — додала Карісса.
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