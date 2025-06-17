80-річний чоловік досі працює в супермаркеті: почувши правду, всі називають його героєм

Американець на пенсії продовжує працювати в супермаркеті, щоб сплатити 80 тисяч доларів боргу за лікування дружини, яка уже пішла з життя. Його історія любові та відданості розчулила сотні людей, які збирають кошти, аби йому допомогти.

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Гері Салінг, колишній архітектор розкішних будинків у Каліфорнії (США), змушений працювати у свої 80 років через обіцянку, дану коханій жінці. У 2017 році у його дружини Керол діагностували дві форми деменції, включно з агресивним синдромом Стіла-Річардсона-Ольшевського.

"Я пообіцяв, що буду доглядати за нею вдома і ніколи не віддам в будинок для людей похилого віку", — розповів Гері телеканалу Fox13.

Історія кохання

Чоловік дотримав слова, найнявши доглядальниць. Він турбувався про дружину день і ніч аж до її смерті у 2020 році. "Заплатив за це все, тому і збанкрутував", — зізнався пенсіонер, якому залишилося віддати 80 тисяч доларів боргу.

Гері Салінг з дружиною в молодості

Історія Гері зворушила місцеву жительку Дуану Джонсон, яка організувала збір коштів. "Я намагаюся зібрати достатньо грошей, щоб він міг вийти на пенсію і більше не працювати", — пояснила вона.

Гері працює в супермаркеті, попри свій поважний вік

За короткий час вдалося зібрати близько 40 тисяч доларів. "Приємно бачити, що в нашій країні так багато співчуття і любові", — прокоментувала неймовірну реакцію суспільства Джонсон.

Обіцяв, що не покине

Гері залишається скромним: "Я не герой, не ангел і точно не святий. Пообіцяв, що не віддам її в будинок для людей похилого віку. Доглядав за нею з дня діагнозу до моменту, коли вона зробила останній подих — просто тому, що дав їй таку обіцянку".

Гері Салінг дотримав свого слова

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