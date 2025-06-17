80-річний чоловік досі працює в супермаркеті: почувши правду, всі називають його героєм
Американець на пенсії продовжує працювати в супермаркеті, щоб сплатити 80 тисяч доларів боргу за лікування дружини, яка уже пішла з життя. Його історія любові та відданості розчулила сотні людей, які збирають кошти, аби йому допомогти.
Гері Салінг, колишній архітектор розкішних будинків у Каліфорнії (США), змушений працювати у свої 80 років через обіцянку, дану коханій жінці. У 2017 році у його дружини Керол діагностували дві форми деменції, включно з агресивним синдромом Стіла-Річардсона-Ольшевського.
"Я пообіцяв, що буду доглядати за нею вдома і ніколи не віддам в будинок для людей похилого віку", — розповів Гері телеканалу Fox13.
Історія кохання
Чоловік дотримав слова, найнявши доглядальниць. Він турбувався про дружину день і ніч аж до її смерті у 2020 році. "Заплатив за це все, тому і збанкрутував", — зізнався пенсіонер, якому залишилося віддати 80 тисяч доларів боргу.
Історія Гері зворушила місцеву жительку Дуану Джонсон, яка організувала збір коштів. "Я намагаюся зібрати достатньо грошей, щоб він міг вийти на пенсію і більше не працювати", — пояснила вона.
За короткий час вдалося зібрати близько 40 тисяч доларів. "Приємно бачити, що в нашій країні так багато співчуття і любові", — прокоментувала неймовірну реакцію суспільства Джонсон.
Обіцяв, що не покине
Гері залишається скромним: "Я не герой, не ангел і точно не святий. Пообіцяв, що не віддам її в будинок для людей похилого віку. Доглядав за нею з дня діагнозу до моменту, коли вона зробила останній подих — просто тому, що дав їй таку обіцянку".
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