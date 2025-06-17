80-летний мужчина до сих пор работает в супермаркете: услышав правду, все называют его героем
Американец на пенсии продолжает работать в супермаркете, чтобы оплатить 80 тысяч долларов долга за лечение жены, которая уже ушла из жизни. Его история любви и преданности растрогала сотни людей, которые собирают средства, чтобы ему помочь.
Гэри Салинг, бывший архитектор роскошных домов в Калифорнии (США), вынужден работать в свои 80 лет из-за обещания, данного любимой женщине. В 2017 году у его жены Кэрол диагностировали две формы деменции, включая агрессивный синдром Стила-Ричардсона-Ольшевского.
"Я пообещал, что буду ухаживать за ней дома и никогда не отдам в дом престарелых", — рассказал Гэри телеканалу Fox13.
История любви
Мужчина сдержал слово, наняв сиделок. Он заботился о жене день и ночь вплоть до ее смерти в 2020 году. "Заплатил за это все, поэтому и обанкротился", — признался пенсионер, которому осталось отдать 80 тысяч долларов долга.
История Гэри тронула местную жительницу Дуану Джонсон, которая организовала сбор средств. "Я пытаюсь собрать достаточно денег, чтобы он мог выйти на пенсию и больше не работать", — пояснила она.
За короткое время удалось собрать около 40 тысяч долларов. "Приятно видеть, что в нашей стране так много сострадания и любви", — прокомментировала невероятную реакцию общества Джонсон.
Обещал, что не оставит
Гэри остается скромным: "Я не герой, не ангел и точно не святой. Пообещал, что не отдам ее в дом престарелых. Ухаживал за ней со дня диагноза до момента, когда она сделала последний вздох — просто потому, что дал ей такое обещание".
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