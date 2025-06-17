80-летний мужчина до сих пор работает в супермаркете: услышав правду, все называют его героем

Американец на пенсии продолжает работать в супермаркете, чтобы оплатить 80 тысяч долларов долга за лечение жены, которая уже ушла из жизни. Его история любви и преданности растрогала сотни людей, которые собирают средства, чтобы ему помочь.

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Гэри Салинг, бывший архитектор роскошных домов в Калифорнии (США), вынужден работать в свои 80 лет из-за обещания, данного любимой женщине. В 2017 году у его жены Кэрол диагностировали две формы деменции, включая агрессивный синдром Стила-Ричардсона-Ольшевского.

"Я пообещал, что буду ухаживать за ней дома и никогда не отдам в дом престарелых", — рассказал Гэри телеканалу Fox13.

История любви

Мужчина сдержал слово, наняв сиделок. Он заботился о жене день и ночь вплоть до ее смерти в 2020 году. "Заплатил за это все, поэтому и обанкротился", — признался пенсионер, которому осталось отдать 80 тысяч долларов долга.

Гэри Салинг с женой в молодости

История Гэри тронула местную жительницу Дуану Джонсон, которая организовала сбор средств. "Я пытаюсь собрать достаточно денег, чтобы он мог выйти на пенсию и больше не работать", — пояснила она.

Гэри работает в супермаркете, несмотря на свой почтенный возраст

За короткое время удалось собрать около 40 тысяч долларов. "Приятно видеть, что в нашей стране так много сострадания и любви", — прокомментировала невероятную реакцию общества Джонсон.

Обещал, что не оставит

Гэри остается скромным: "Я не герой, не ангел и точно не святой. Пообещал, что не отдам ее в дом престарелых. Ухаживал за ней со дня диагноза до момента, когда она сделала последний вздох — просто потому, что дал ей такое обещание".

Гэри Салинг сдержал свое слово

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