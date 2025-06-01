Семейный врач после 30 лет в браке открыл "математическую формулу" счастья: как это работает

Дон Коллиш, семейный врач на пенсии, нашел способ принимать сложные решения с помощью цифр, который поможет не одной паре сохранить крепкие отношения или брак.

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Своим опытом доктор, проживший в счастливом браке уже 30 лет, делится в беседе с HuffPost.

Со своей будущей женой, Пэм, Дон познакомился, когда они были стажерами в резидентуре по семейной медицине. Молодые люди работали около 80 часов в неделю и дежурили каждую третью ночь.

Через две недели, когда у них выдался свободный вечер, они собрались на свидание, и между ними встал вопрос: в какой ресторан пойти. Влюбленные выбирали между мексиканской и китайской едой.

"Вопрос "где поесть?" быстро превратился в метавопрос "как мы двое решаем, где поесть?" Если мы выбираем обдумывание, мы знаем, что каждый попытается угодить другому, выяснить, какой ресторан предпочитает другой. Мы знали, что первые шаги в отношениях важны, и мы оба были привержены справедливости и равенству. Это решение — мексиканская или китайская — стало для нас пробным камнем и метафорой. Как каждый из нас мог выразить свои предпочтения, не наступая друг на друга — или просто не влияя на другого?" – говорит Коллиш.

Пэт предложила, чтобы каждый из них для себя решил, какой ресторан он предпочитает, а затем они сравнить свой выбор.

"Нам пришлось согласиться быть честными и придерживаться своего выбора. "Но подождите", — размышляла она, — "это не сработает. А что, если я скажу "китайский", а ты скажешь "мексиканский"? Тогда у нас будет только конфликт, а не решение". Мы обдумывали это несколько секунд, а затем — поскольку мы оба хорошо разбирались в числах и количественном мышлении — я предложил добавить вес к нашим предпочтениям. Если Пэт предпочитала китайский, потому что она действительно хотела усилить эти "феромоны первого свидания", это было бы намного сильнее, чем если бы она просто хотела попробовать их курицу му-шу. Точно так же она не могла знать, хочу ли я пойти в мексиканский ресторан просто для смены обстановки или я тайно заказал специальный соус моле для энчиладас", — объясняет Дон.

Как числовое мышление укрепило брак?

В итоге они пришли к тому, что каждый из них не просто должен был сделать выбор, но и аргументировать его в числовом выражении.

"Мы договорились использовать шкалу от 0 до 100. Предпочтение от 60 до 40 будет скромным предпочтением первого выбора второму, 90 до 10 будет очень сильным предпочтением, а 50 до 50 будет означать честное "У меня действительно нет предпочтений" между двумя вариантами. Затем — как будто играя в камень-ножницы-бумага — каждый из нас должен был указать свои предпочтения и вес. Ресторан с более высоким совокупным весом выигрывал наш спор. Все было просто! Итак, как только наши отношения только начинались, мы решили, что каждый из нас должен быть честен в своих предпочтениях и потребностях. В этом случае победил китайский. Мне нравится лапша, а ей — баклажаны!" – продолжил доктор.

Эта методика в дальнейшем укоренилась в их отношениях и работала всю жизнь.

"Ясное указание наших предпочтений — и особенно значение 50/50 — имело еще один важный резонанс, помимо предположения, что любой выбор будет приемлемым: 50/50 указывало на равенство, к которому мы стремились. Мы оба идентифицируем себя как феминисты и активно участвовали в антивоенных и правозащитных движениях. И мы чувствовали моральную травму, если желания одного из нас систематически преобладали над желаниями другого. Поэтому, улыбаясь, мы говорили "пять-ноль-пять-ноль" как мантру, чтобы обновить приверженность нашим идеалам", – подчеркнул Дон.

Фото: Freepik

Когда пара начала жить вместе, они старались избегать навязывать друг другу, кто и что должен делать, ориентируясь на гендер. В быту каждый из них выбирал делать то, что было ему больше по душе. Например, Дон любит мыть посуду и заниматься ремонтом, а Пэм – расчесывать собак, гладить и шить.

"Тот факт, что некоторые из этих предпочтений соответствовали традиционным гендерным ожиданиям, был иронией, которую мы оценили. Но продуманный и явный баланс этих домашних дел был потенциальной развилкой на дороге. Мы видели, как другие пары неявно разделяли обязанности, так же как они неявно принимали решения о том, что приготовить на ужин. Мы также видели, как другие пары начали отдаляться друг от друга, и мы поняли, что под этим дрейфом на самом деле скрывалось негодование", – пояснил врач.

Спустя три десятилетия брака пара продолжает пользоваться проверенным методом. Когда несколько лет назад Дону предложили работу его мечты в деканате медицинской школы в Нью-Йорке, ради которой нужно было переехать из Нью-Гэмпшира, он обратился к своей жене, чтобы вместе принять непростое решение.

"С одной стороны, наши дети выросли и уехали из дома, в медшколе, где я работал, был небольшой беспорядок, и я был готов к переменам. С другой стороны, Пэт любила свою работу и свой сад и не хотела переезжать. Я предложил план, согласно которому я куплю гибридную машину, буду возвращаться домой каждые выходные, чтобы помогать по дому и с собакой, и буду звонить каждый день. "Дорогая, я бы очень хотел попробовать это, 80 на 20", — сказал я Пэт. "Я взволнован, но напуган. 80 на 20"", – делится Дон.

После нескольких дней размышлений Пэт сказала:

"Я тоже за. 55 на 45. Я тоже нервничаю, но ты должен это сделать. 55 на 45".

Мудрость по наследству

Подобную систему у родителей переняли и их дети, которые тоже работают в медицине.

"Они рассказывали нам, что они и их супруги иногда используют нашу числовую систему, но, возможно, не так упорно, как мы. Их крепкие и устойчивые отношения имеют свои собственные сдержки и противовесы. В конце концов, любовь — в лучшем случае — качественная, а не количественная величина", – подытожил он.

Доктор Донально Коллиш со своей женой Пэт Фото: Из личного архива

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