Вывод звездного психолога: 5 занятий, которые всегда делают вместе самые счастливые пары

Счастливые отношения – мечта любой пары. Однако это – большой труд, которые требует отдачи с обеих сторон. Показателем любви и гармонии является качество и количество времени, проведенного вместе.

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Психолог Марк Трэверс назвал пять вещей, которые делают по-настоящему влюбленные пары.

По его словам, он не понаслышке знает, сколько усилий необходимо приложить, чтобы выкроить время для любимого человека. Поэтому большинство его рекомендаций проверены на собственном опыте. Исходя з этого, он называет пять показателей успешных и счастливых отношений.

Никаких телефонов

Пара, которая проводит много времени вместе, но постоянно отвлекается на текстовые сообщения, электронные письма или социальные сети, вероятно, не так счастлива, как влюбленные, у которых меньше времени для общения, но без телефонов.

"Вот почему так важно выделять время для общения один на один без какого-либо вмешательства со стороны технологий. И то, как вы проводите это время, на самом деле не имеет значения. Оно не должно быть экстравагантным или спланированным по минутам. Важно присутствие", – подчеркивает Марк.

Скроллинг соцсетей и новостей он предлагает заменить утренним кофе с неспешной беседой, прогулкой на природе или организовать романтический ужин с вином и свечами. Главное – убрать гаджеты подальше.

Общение без телефонов говорит об интересе пары друг к другу Фото: Getty Images

Параллельная игра

Желание побыть наедине и отдохнуть от людей – абсолютно понятное для каждого, кто работает полную неделю. Однако иногда бывает очень сложно выбрать, провести ли свободное время в одиночестве или разделить его с партнером.

К счастью, есть способ удовлетворить потребность как в одиночестве, так и в общении одновременно.

""Параллельная игра" — концепция, полученная из детской психологии, — это когда два человека занимаются любимым занятием по отдельности, но рядом друг с другом. Для пар это может выглядеть так, как если бы один партнер читал на диване, а другой играл в свою любимую видеоигру рядом с ним. Они могут не взаимодействовать друг с другом напрямую, но они все равно намеренно делят пространство и снимают стресс с помощью деятельности, которая им обоим нравится", – объяснил Трэверс.

По его словам, это один из способов сказать: "Я люблю тебя. Но мне также нужно, чтобы ты любил меня час или два. Давай сделаем это вместе".

Совместные занятия способствуют крепким отношениям Фото: Getty Images

Совместные ритуалы

Маленькие традиции и ритуалы, понятные только двоим, укрепляют любые отношения. Возвращение домой к партнеру и осознание того, что выходные принесут что-то знакомое, только то, что ваше, может быть успокаивающим.

Исследования показали, что ритуалы могут помочь парам организовать свою жизнь таким образом, чтобы и изменения, и стабильность сосуществовали. Люди могут объединиться в общую идентичность, которая ощущается отличной от каждого человека по отдельности. Вы можете заземлиться вместе, независимо от того, какой хаос вас окружает.

"То, как будут выглядеть эти ритуалы, полностью зависит от вас. Не бойтесь банальности. Это могут быть воскресные утренние блины или вечер настольных игр с забавным табло на холодильнике. Если вы более практичны, возможно, это еженедельные посиделки за бокалом вина, чтобы спланировать неделю, или совместное выполнение одной надоедливой работы под общий плейлист на заднем плане", – подчеркивает Треверс.

Сексуальная жизнь

Согласно исследованиям, пары, у которых есть удовлетворяющая сексуальная жизнь, с большей вероятностью будут счастливее в своих отношениях. Но с бесконечными запланированными или спонтанными делами выходные могут быть ничем не легче рабочей недели, а секс отходит на второй план.

Вот почему структурированная близость может быть хорошей вещью. Многие думают, что она может уменьшить спонтанность, но на самом деле она снимает умственную усталость от попыток добиться близости.

Это также отличный способ для пар общаться без отвлечения, одновременно борясь с эмоциональным напряжением на работе.

Много смеха и радости

Несмотря на то, что поводов для смеха и радости у многих нет, все же стоит пытаться найти позитив и повод улыбнуться даже в мелочах. Игривость — один из самых надежных инструментов, которые пары могут использовать для укрепления своих отношений. Она может повысить удовлетворенность отношениями, смягчить конфликты и разрушить чувство однообразия, которое крепко вредит многим парам.

"В течение недели мы неосознанно приучаем себя искать поводы для стресса. Но в выходные нам нужно снять эти очки. Акт глупости — и получение глупости в ответ — помогает нам восстановить связь с детским удивлением, которое мы несем внутри, которое скрывается под нашими обязанностями. Поэтому ищите радость намеренно. Может быть, вы достаете игру-викторину с бессмысленными правилами или бросаете друг другу вызов на танцевальный баттл", – рекомендует психолог.

Он подчеркнул, что не существует правильного или неправильного способа быть игривым, но влюбленные знают, что радует, смешит или веселит их партнера. И не стоит пренебрегать этими знаниями.

Смех и шутки не отлько поднимают настроение, но и сближают Фото: Getty Images

Кто такой Марк Трэверс?

Марк Трэверс, доктор философии, психолог, специализирующийся на отношениях. Имеет степени Корнеллского университета и Университета Колорадо в Боулдере. Он ведущий психолог в Awake Therapy, телемедицинской компании, которая предоставляет онлайн-психотерапию, консультирование и коучинг. Он также является куратором популярного сайта о психическом здоровье и благополучии Therapytips.org.

Ранее Фокус писал, что девушка на свадьбе одной фразой перечеркнула трехлетние отношения, а также рассказывал, какие привычки являются признаком крепких отношений.

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