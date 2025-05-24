Висновок зіркового психолога: 5 занять, які завжди роблять разом найщасливіші пари

Щасливі стосунки — мрія будь-якої пари. Однак це — велика праця, яка вимагає віддачі з обох сторін. Показником любові та гармонії є якість і кількість часу, проведеного разом.

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Психолог Марк Треверс назвав п'ять речей, які роблять по-справжньому закохані пари.

За його словами, він не з чуток знає, скільки зусиль необхідно докласти, щоб викроїти час для коханої людини. Тому більшість його рекомендацій перевірені на власному досвіді. Виходячи з цього, він називає п'ять показників успішних і щасливих стосунків.

Ніяких телефонів

Пара, яка проводить багато часу разом, але постійно відволікається на текстові повідомлення, електронні листи або соціальні мережі, імовірно, не така щаслива, як закохані, у яких менше часу для спілкування, але без телефонів.

"Ось чому так важливо виділяти час для спілкування один на один без будь-якого втручання з боку технологій. І те, як ви проводите цей час, насправді не має значення. Він не має бути екстравагантним або спланованим по хвилинах. Важлива присутність", — підкреслює Марк.

Скролінг соцмереж і новин він пропонує замінити ранковою кавою з неспішною бесідою, прогулянкою на природі або організувати романтичну вечерю з вином і свічками. Головне — прибрати гаджети подалі.

Спілкування без телефонів свідчить про інтерес пари один до одного Фото: Getty Images

Паралельна гра

Бажання побути наодинці та відпочити від людей — абсолютно зрозуміле для кожного, хто працює повний тиждень. Однак іноді буває дуже складно вибрати, чи провести вільний час на самоті, чи розділити його з партнером.

На щастя, є спосіб задовольнити потребу як у самотності, так і в спілкуванні одночасно.

""Паралельна гра" — концепція, отримана з дитячої психології, — це коли двоє людей займаються улюбленим заняттям окремо, але поруч одна з одною. Для пар це може виглядати так, як якщо б один партнер читав на дивані, а інший грав у свою улюблену відеогру поруч із ним. Вони можуть не взаємодіяти один з одним безпосередньо, але вони все одно навмисно ділять простір і знімають стрес за допомогою діяльності, яка їм обом подобається", — пояснив Треверс.

За його словами, це один зі способів сказати: "Я люблю тебе. Але мені також потрібно, щоб ти любив мене годину чи дві. Давай зробимо це разом".

Спільні заняття сприяють міцним стосункам Фото: Getty Images

Спільні ритуали

Маленькі традиції та ритуали, зрозумілі тільки двом, зміцнюють будь-які стосунки. Повернення додому до партнера й усвідомлення того, що вихідні принесуть щось знайоме, тільки те, що ваше, може бути заспокійливим.

Дослідження показали, що ритуали можуть допомогти парам організувати своє життя таким чином, щоб і зміни, і стабільність співіснували. Люди можуть об'єднатися у спільну ідентичність, яка відчувається відмінною від кожної людини окремо. Ви можете заземлитися разом, незалежно від того, який хаос вас оточує.

"Те, який вигляд матимуть ці ритуали, повністю залежить від вас. Не бійтеся банальності. Це можуть бути недільні ранкові млинці або вечір настільних ігор із кумедним табло на холодильнику. Якщо ви більш практичні, можливо, це щотижневі посиденьки за келихом вина, щоб спланувати тиждень, або спільне виконання однієї надокучливої роботи під спільний плейлист на задньому плані", — підкреслює Треверс.

Сексуальне життя

Згідно з дослідженнями, пари, у яких є сексуальне життя, що задовольняє, з більшою ймовірністю будуть щасливішими у своїх стосунках. Але з нескінченними запланованими або спонтанними справами вихідні можуть бути нічим не легшими за робочий тиждень, а секс відходить на другий план.

Ось чому структурована близькість може бути хорошою річчю. Багато хто думає, що вона може зменшити спонтанність, але насправді вона знімає розумову втому від спроб домогтися близькості.

Це також чудовий спосіб для пар спілкуватися без відволікання, одночасно борючись з емоційним напруженням на роботі.

Багато сміху та радості

Незважаючи на те, що приводів для сміху і радості у багатьох немає, все ж варто намагатися знайти позитив і привід посміхнутися навіть у дрібницях. Грайливість — один із найнадійніших інструментів, які пари можуть використовувати для зміцнення своїх стосунків. Вона може підвищити задоволеність стосунками, пом'якшити конфлікти і зруйнувати почуття одноманітності, яке міцно шкодить багатьом парам.

"Протягом тижня ми несвідомо привчаємо себе шукати приводи для стресу. Але у вихідні нам потрібно зняти ці окуляри. Акт дурниці — і отримання дурниці у відповідь — допомагає нам відновити зв'язок із дитячим здивуванням, яке ми несемо всередині, яке ховається під нашими обов'язками. Тому шукайте радість навмисно. Можливо, ви дістаєте гру-вікторину з безглуздими правилами або кидаєте один одному виклик на танцювальний баттл", — рекомендує психолог.

Він наголосив, що не існує правильного чи неправильного способу бути грайливим, але закохані знають, що тішить, смішить чи веселить їхнього партнера. І не варто нехтувати цими знаннями.

Сміх і жарти не тільки піднімають настрій, а й зближують Фото: Getty Images

Хто такий Марк Треверс?

Марк Треверс, доктор філософії, психолог, що спеціалізується на стосунках. Має ступені Корнельського університету та Університету Колорадо в Боулдері. Він провідний психолог в Awake Therapy, телемедичній компанії, яка надає онлайн-психотерапію, консультування та коучинг. Він також є куратором популярного сайту про психічне здоров'я і благополуччя Therapytips.org.

Раніше Фокус писав, що дівчина на весіллі однією фразою перекреслила трирічні стосунки, а також розповідав, які звички є ознакою міцних стосунків.

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