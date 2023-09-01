Зажечь блеск в глазах. Сколько времени нужно молодым отцам, чтобы вернуть счастье в отношениях

Исследование показывает, что мужчинам необходимо ошеломляющее количество времени, чтобы восстановить счастливые отношения. Но есть и хорошие новости.

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Любой молодой родитель знает, что рождение первенца может значительно усложнить отношения в паре. В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, какое количество времени необходимо молодым отцам, чтобы вновь почувствовать счастье в отношениях с партнершей, пишет Daily Mail.

Новое исследование возглавили Джудит Мак и Лена Брунке из Технического университета Дрездена в Германии. Исследовательницы отмечают, что наличие приносящих удовлетворение отношений является "одной из наиболее важных целей индивидуальной жизни". Подобно матерям, отцы первенцев, вероятно, испытывают более сильное снижение удовлетворенности отношениями во время перехода к родительству, чем отцы, у которых уже есть дети.

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В новом исследовании приняли участие более 600 отцов в Германии. Ученые обнаружили, что отцам первенцев требуется ошеломляющие 2 года, чтобы вновь почувствовать радость от отношений. Впрочем, исследователи спешат успокоить, есть и хорошие новости. Когда речь заходит о рождении второго ребенка, этот "период восстановления" составляет около 2 месяцев.

Таки или иначе, ученые предупреждают, что парам, которые впервые становятся родителями, стоит быть готовыми к ожидаемым изменениям в отношениях. В ходе исследования ученые проанализировали данные опроса 606 отцов, почти все из них были гражданами Германии. Отметим, что 500 отцов стали родителями впервые, тогда как еще 106 стали родителями двух детей. Данные были собраны в период 2017 по 2020 годы в рамках проекта Дрезденского исследования воспитания, работы и психического здоровья (DREAM).

В ходе опроса мужчин спрашивали об удовлетворенности отношениями за 2 месяца до рождения малыша, а также через 2 месяца после рождения, а затем через 14 месяцев и 2 года после появления ребенка на свет.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у отцов, независимо от появления первенца или второго ребенка, было связано со снижением удовлетворенности отношениями у отцов. Однако с некоторыми отличиями. Например, родителям первенцев требовалось 2 года, чтобы вновь почувствовать себя счастливыми в отношениях, тогда как отцам второго ребенка достаточно было двух месяцев.

Команда также обнаружила, что отцы, родившие ребенка впервые, обычно имели более высокий уровень удовлетворенности отношениями до рождения, по сравнению с отцами, родившими ребенка во второй раз. Предполагается, что это может быть связано с тем, что отцы второго ребенка все еще находятся в режиме восстановления после рождения первенца.

Отметим, что в исследовании также учитывались такие факторы, как возраст, образование, доход, продолжительность отношений, семейное положение, биологический пол ребенка и его темперамент. Впрочем, никакой связи между этими факторами и самочувствием отцов обнаружено не было.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как проверить совместимость с партнером.

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