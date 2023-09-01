Запалити блиск в очах. Скільки часу потрібно молодим батькам, щоб повернути щастя в стосунках

Дослідження показує, що чоловікам необхідна приголомшлива кількість часу, щоб відновити щасливі стосунки. Але є й хороші новини.

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Будь-який молодий батько знає, що народження первістка може значно ускладнити стосунки в парі. У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, яка кількість часу необхідна молодим батькам, щоб знову відчути щастя в стосунках із партнеркою, пише Daily Mail.

Нове дослідження очолили Джудіт Мак і Лена Брунке з Технічного університету Дрездена в Німеччині. Дослідниці зазначають, що наявність стосунків, які приносять задоволення, є "однією з найважливіших цілей індивідуального життя". Подібно до матерів, батьки первістків, імовірно, відчувають сильніше зниження задоволеності стосунками під час переходу до батьківства, ніж батьки, у яких уже є діти.

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У новому дослідженні взяли участь понад 600 батьків у Німеччині. Вчені виявили, що батькам первістків потрібно приголомшливі 2 роки, щоб знову відчути радість від стосунків. Утім, дослідники поспішають заспокоїти, є й хороші новини. Коли йдеться про народження другої дитини, цей "період відновлення" становить близько 2 місяців.

Так чи інакше, учені попереджають, що парам, які вперше стають батьками, варто бути готовими до очікуваних змін у стосунках. Під час дослідження вчені проаналізували дані опитування 606 батьків, майже всі з них були громадянами Німеччини. Зазначимо, що 500 батьків стали батьками вперше, тоді як ще 106 стали батьками двох дітей. Дані було зібрано в період із 2017 по 2020 рік у межах проєкту Дрезденського дослідження виховання, роботи і психічного здоров'я (DREAM).

Під час опитування чоловіків запитували про задоволеність стосунками за 2 місяці до народження малюка, а також через 2 місяці після народження, а потім через 14 місяців і 2 роки після появи дитини на світ.

Результати дослідження свідчать про те, що в батьків, незалежно від появи первістка чи другої дитини, було пов'язано зі зниженням задоволеності стосунками, однак із деякими відмінностями. Наприклад, батькам первістків було потрібно 2 роки, щоб знову почуватися щасливими в стосунках, тоді як батькам другої дитини достатньо було двох місяців.

Команда також виявила, що батьки, які народили дитину вперше, зазвичай мали вищий рівень задоволеності стосунками до народження, порівняно з батьками, які народили дитину вдруге. Передбачається, що це може бути пов'язано з тим, що батьки другої дитини все ще перебувають у режимі відновлення після народження первістка.

Зазначимо, що в дослідженні також бралися до уваги такі чинники як вік, освіта, дохід, тривалість стосунків, сімейний стан, біологічна стать дитини та її темперамент. Утім, жодного зв'язку між цими факторами та самопочуттям батьків виявлено не було.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як перевірити сумісність із партнером.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.