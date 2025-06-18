Женщина преодолела почти 10 тыс. км ради свидания: чем закончилась эта "комедия" (фото)

Британка Грейс Келли преодолела почти 10 тысяч километров, чтобы встретиться с мужем на втором свидании после случайного знакомства в отеле на Тайване. Их романтическая история могла бы стать сюжетом голливудского фильма.

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Грейс Келли познакомилась со своим будущим возлюбленным во время отпуска в баре при отеле на Тайване. Это удивительно, насколько быстро между незнакомцами возникла глубокая эмоциональная связь.

"В ту первую ночь мы так наслаждались компанией друг друга, что решили не спать всю ночь и максимально использовать те несколько часов, которые у нас были. Мы говорили об идеальном будущем — доме на ферме в Шотландии с собаками, курами и козами. Бар в отеле закрывался, поэтому парень предложил в полночь пойти в его ресторан, чтобы приготовить пасту с нуля", — вспоминает Келли в своем Instagram.

История любви

После возвращения домой пара общалась в течение трех недель, находясь в разных часовых поясах. Невыносимое желание снова увидеться заставило Келли забронировать билет до Тайваня. "Я очень волновалась, но забронировала отель на случай, если что-то пойдет не по плану. В номере меня ждали цветы", — рассказывает женщина.

Грейс Келли нашла свою любовь на Тайване Фото: Instagram

После совместного отдыха на Тайване ухажер посетил Грейс в Великобритании, где они познакомились с семьями друг друга.

Судьбоносная встреча

"Мы оба редко встречаем кого-то, кто нам так сильно нравится. Он такой свежий, безумно ловкий и умный, какого такого никогда не встречала", — характеризует своего избранника Келли.

Наиболее ироничной частью истории стало то, что, несмотря на знакомство за тысячи километров от дома, оба выросли в Великобритании в считанных часах езды друг от друга.

"Звучит так, будто это прямо какой-то романтической комедии", — комментируют подписчики пары в социальных сетях.

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