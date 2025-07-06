"Клялся, что никогда не женюсь": защитник "Азовстали" Михаил Дианов показал фото с новой женой

Защитник "Азовстали" Михаил Дианов, который вернулся из российского плена, снова женился. Ранее защитник думал, что второй раз не пойдет на этот шаг.

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Защитник Михаил Дианов поделился фотографиями со свадебной церемонии на своей странице в Facebook.

"Клялся, божился, что никогда не женюсь", — шутливо подписал свой новый статус в Facebook военный.

Михаил Дианов и жена Мирослава Фото: Михайло Олександрович Діанов/ Facebook

Как писало hromadske.ua, Михаил и его избранница Мирослава решили узаконить отношения через шесть месяцев после помолвки. Их знакомство состоялось осенью прошлого года совершенно случайно. Мирослава работает в энергетической компании, воспитывает сына от предыдущего брака.

"Мне после плена не везло на искренние отношения. Женщинам был интересен не я лично, а известный человек Михаил Дианов из телевизора — в TikTok ролик со мной выставить, фото в своем блоге. Я им для их же популярности был нужен. А с Мирославой все по-другому. Когда встретились, я думал, что она лет на 10 моложе меня, а оказалось, что всего на 10 дней. Мы люди одного времени, из одного города, мы говорим на одном языке, нам нравится одна и та же музыка. Мы очень близки", — поделился Михаил.

Напомним, морской пехотинец Михаил Дианов, известный защитник Мариуполя, 14 января поделился в Instagram первыми фото со своей новой возлюбленной. На снимке 44-летний военный запечатлен во время прогулки вместе с девушкой, причем на этот раз он не скрывал ее лицо. Под фото Дианов написал: "Вот такая она у меня".

Фокус ранее писал, что Михаил Дианов признался, был ли у него роман с Олей Поляковой и Дашей Астафьевой.