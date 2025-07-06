"Клявся, що ніколи не одружуся": захисник "Азовсталі" Михайло Діанов показав фото з новою дружиною

Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов, який повернувся з російського полону, знову одружився. Раніше захисник думав, що вдруге не піде на цей крок.

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Захисник Михайло Діанов поділився світлинами з весільної церемонії на своїй сторінці у Facebook.

"Клявся, божився, що ніколи не одружуся", — жартівливо підписав свій новий статус у Facebook військовий.

Михайло Діанов і дружина Мирослава Фото: Михайло Олександрович Діанов/ Facebook

Як писало hromadske.ua, Михайло та його обраниця Мирослава вирішили узаконити стосунки через шість місяців після заручин. Їхнє знайомство відбулося восени минулого року зовсім випадково. Мирослава працює в енергетичній компанії, виховує сина від попереднього шлюбу.

"Мені після полону не щастило на щирі стосунки. Жінкам був цікавий не я особисто, а відомий чоловік Михайло Діанов із телевізора — у TikTok ролик зі мною виставити, фото у своєму блозі. Я їм для їхньої ж популярності був потрібен. А з Мирославою все по-іншому. Коли зустрілися, я думав, що вона років на 10 молодша за мене, а виявилося, що всього на 10 днів. Ми люди одного часу, з одного міста, ми розмовляємо однією мовою, нам подобається одна й та сама музика. Ми дуже близькі", — поділився Михайло.

Нагадаємо, морський піхотинець Михайло Діанов, відомий захисник Маріуполя, 14 січня поділився в Instagram першими фото зі своєю новою коханою. На знімку 44-річний військовий зображений під час прогулянки разом з дівчиною, причому цього разу він не приховував її обличчя. Під фото Діанов написав: "Ось така вона у мене".

Фокус раніше писав, що Михайло Діанов зізнався, чи був у нього роман з Олею Поляковою і Дашею Астаф'євою.