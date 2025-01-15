Михайло Діанов вперше показав обличчя нареченої, якій освідчився наприкінці 2024 року

Після розлучення з першою дружиною у 2011 році, Михайло Діанов довго сумував за нею. Однак сьогодні він відкрито ділиться щасливими моментами з новою коханою, залишаючи за собою емоційну частину минулого.

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Морський піхотинець Михайло Діанов, відомий захисник Маріуполя, 14 січня поділився в Instagram фото зі своєю новою коханою.

На знімку 44-річний військовий зображений під час прогулянки разом з дівчиною, причому цього разу він не приховував її обличчя. Під фото Діанов написав: "Ось така вона у мене".

Незабаром мережа відреагувала на знімок, побажавши закоханим щастя.

"Щастя тобі, наш Герой! Очі світяться від щастя, нехай так буде завжди", "Ви-приклад того, що навіть пройшовши через пекло, можна знову стати щасливим. Нехай так і буде", "Красуня! У вас у обох очі щасливі! Бажаю щастя і любові!", – зазначили користувачі у коментарях.

До цього Діанов був одружений з Ольгою, з якою розлучився у 2011 році. У них є донька Катерина. Морпіх неодноразово згадував про бажання відновити стосунки з колишньою дружиною, визнаючи свою провину в розлученні через свою невірність. Водночас він розповідав, що, хоча їхні стосунки не відновляться, він досі сильно любить свою колишню дружину.

Про нові стосунки Діанов повідомив у грудні 2024 року, однак ім'я своєї нової обраниці він поки що не розголошує. Вже 31 грудня 2024 року морпіх повідомив, що освідчився свої обраниці і вона відповіла згодою, однак тоді він все ж тримав кохану в таємниці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Михайло Діанов зізнався, чи був у нього роман з Олею Поляковою і Дашею Астаф'євою.