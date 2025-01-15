Михаил Дианов впервые показал лицо невесты, которой сделал предложение в конце 2024 года

После развода с первой женой в 2011 году, Михаил Дианов долго скучал по ней. Однако сегодня он открыто делится счастливыми моментами с новой возлюбленной, оставляя за собой эмоциональную часть прошлого.

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Морской пехотинец Михаил Дианов, известный защитник Мариуполя, 14 января поделился в Instagram фото со своей новой возлюбленной.

На снимке 44-летний военный запечатлен во время прогулки вместе с девушкой, причем на этот раз он не скрывал ее лицо. Под фото Дианов написал: "Вот такая она у меня".

Вскоре сеть отреагировала на снимок, пожелав влюбленным счастья.

"Счастья тебе, наш Герой! Глаза светятся от счастья, пусть так будет всегда", "Вы — пример того, что даже пройдя через ад, можно снова стать счастливым. Пусть так и будет", "Красавица! У вас у обоих глаза счастливые! Желаю счастья и любви!", — отметили пользователи в комментариях.

До этого Дианов был женат на Ольге, с которой развелся в 2011 году. У них есть дочь Екатерина. Морпех неоднократно упоминал о желании восстановить отношения с бывшей женой, признавая свою вину в разводе из-за своей неверности. В то же время он рассказывал, что, хотя их отношения не восстановятся, он до сих пор сильно любит свою бывшую жену.

О новых отношениях Дианов сообщил в декабре 2024 года, однако имя своей новой избранницы он пока не разглашает. Уже 31 декабря 2024 года морпех сообщил, что сделал предложение своей избраннице и она ответила согласием, однако тогда он все же держал любимую в тайне.

Напомним, ранее мы писали, что Михаил Дианов признался, был ли у него роман с Олей Поляковой и Дашей Астафьевой.