Дружина мільйонера з Дубая розказала, як перевіряють жінок перед весіллям (фото)

Блогерка Сауді, яка одружена з мільйонером Джамалом, опублікувала відео, в якому згадала про всі етапи побудови стосунків з багатим арабським чоловіком.

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Ця відверта розповідь викликала суперечливі реакції в соціальних мережах — від захоплення до критики. Ролик зібрав 3,8 мільйона переглядів в TikTok та спровокував жваву дискусію серед користувачів.

Перший етап

"Під час знайомства ти повинна завжди виглядати на 10/10. Тебе водитимуть у розкішні ресторани. Він відповідатиме на повідомлення за 0,1 секунди", — розповідає блогерка.

Сауді одружена з мільйонером Джамалом Фото: TikTok

Друга фаза — подарунки замість слів підтримки. "Для багатьох чоловіків у Дубаї покупка дизайнерських подарунків — сумок, одягу та навіть елітних свічок — це спосіб виявити прихильність", — пояснює Сауді.

Другий етап

У цей період ви їздите у "випадкові щомісячні відпустки ", під час яких, за словами блогерки, важливо не ставити питань і просто відпочивати.

Наступна фаза — пошук хобі. "Він возить тебе на пілатес щоранку та відправляє в художні галереї. Сюди також входять необмежені витрати на все, що ти хочеш", — розповідає жінка.

Третій етап

"Коли досягаєш цього рівня, у тебе не повинно бути друзів-чоловіків. Ти маєш повідомляти своєму обранцю, де знаходишся. Він може ставити питання щодо твого одягу", — пояснює вона.

Сауді знайшла своє кохання Фото: TikTok

Останню десяту фазу — "еру скромної дружини", за словами Сауді, можна вважати кінцевою метою для тих, хто хоче вийти заміж за дубайського мільйонера.

Реакція користувачів мережі

Відео викликало бурхливу реакцію в соціальних мережах. Багато глядачів розкритикувало описані стосунки.

"Як сумно. Як дуже-дуже сумно", — написав один з учасників обговорення;

"Це не стосунки, а бізнес-угода", — додав інший користувач;

"Нехай ця "любов" ніколи мене не знайде", — прокоментував третій.

Дехто також висловив скепсис щодо такого підходу: "Зі мною це не спрацювало б. Подарунки викликають у мене дивні відчуття".

Це відео набрало понад 215 тисяч вподобайок, 2000 коментарів та 12,5 тисячі репостів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

До того ж американські психологи Джон та Джулі Готтман після 50 років досліджень визначили моделі поведінки, які найчастіше призводять до закінчення стосунків.