Родители вынуждены платить $5000 ежемесячно, чтобы их 27-летняя дочь не ночевала на улице

66-летняя мама из Калифорнии, США, тратит 5000 долларов ежемесячно на содержание взрослой дочери, которая вернулась жить домой. Чтобы иметь такую возможность, они с мужем отказались от отпусков и отложили выход на пенсию.

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Вместо того чтобы наслаждаться спокойной жизнью в "пустом гнезде", американка из городка Шерман-Окс, что в Калифорнии, вынуждена делить дом с 27-летней дочерью, которая вернулась домой в начале 2024 года.

Теперь семья, которая попросила не разглашать их фамилии, ежемесячно тратит около 5000 долларов на содержание дочери. В эту сумму входит 1500 долларов на еду, 700 долларов на транспорт и 400 долларов на уход за ее котом.

"Мы не планировали таких расходов на этом этапе нашей жизни. Но пошли на это, чтобы не видеть ее на улице", — рассказывает мама.

Из-за возросших расходов семья отказалась от отпусков в этом году, а мужу, вероятно, придется отложить выход на пенсию.

Эмоциональный фактор преобладает

Ким Мюнч, тренер по воспитанию, помогает калифорнийской семье справиться с этой ситуацией. "Родители иногда колеблются, стоит ли инвестировать в свое здоровье, потому что тратят больше, чем хотели бы, поддерживая своих взрослых детей", — объясняет Мюнч.

Эксперт подчеркивает, что такие решения не всегда продиктованы нехваткой денег: "Я бы сказала, что 80% — это эмоциональный фактор, 20% — финансовый со стороны родителей".

Долговременные последствия

Отец из Шерман-Окс объясняет, что пенсия — это не только потеря дохода, но и потеря доступа к корпоративному медицинскому страхованию, которое сейчас обходится семье в 600 долларов в месяц.

Дочь вернулась в родительский дом Фото: Pixels

"На этом этапе я надеялся больше путешествовать... Мы действительно отложили это на задний план. Думала, что мы с мужем будем иметь дом для себя с собаками, и нам не придется постоянно волноваться о ней", — говорит мама.

Советы экспертов

Мюнч советует родителям налаживать отношения со взрослыми детьми, ведя открытые, спокойные разговоры для определения финансовых границ.

"Когда их сын или дочь не берет на себя [финансовую ответственность] постепенно, они очень волнуются, что будут финансово обеспечивать их до конца жизни", — объясняет эксперт.

Она советует начинать с малого — попросить детей взять на себя оплату телефонных услуг или еженедельно откладывать часть денег на отдельный счет, имитируя оплату аренды.

"Нужны постоянные разговоры, потому что это, вероятно, не произойдет с первого разговора. И нужен уровень эмоциональной зрелости как со стороны родителей, так и со стороны взрослых детей, чтобы понять, как они могут работать вместе", — резюмирует Мюнч.

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