Сколько денег нужно для счастья, и будет ли их когда-либо достаточно: что думает наука

Ученые провели мета-анализ, чтобы разобраться, достаточно ли нам быть только богатыми, чтобы быть счастливыми.

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Десятилетиями идея о том, что "счастье не купишь за деньги" превалирует в обществе. Множество исследований опровергают эту теорию и уверены, что наше счастье все же напрямую зависит от того, сколько сбережений у нас на счету. Другие же напротив, считают, что одних только денег для достижения никогда не будет достаточно, пишет Science Focus.

Ученые провели мета-анализ, в котором рассмотрели результаты последних научных работ, чтобы расставить все точки над "і" в этом вопросе. Еще в 2020 году исследователи проанализировали данные Управления национальной статистики и Индекса счастливой планеты, чтобы выяснить, какая сумма в среднем необходима британцу для счастливой жизни. Тогда результаты показали, что для счастья достаточно 42 800 долларов.

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Через год ученые под руководством Мэтью Киллингсворта из Пенсильванского университета провели свое исследование и обнаружили, что нет предела совершенству — для счастья "чем больше денег, тем лучше". Теперь социологи со всего мира считают, что желание денег связано не просто с нашей "жадностью", оно фактически является отображением мира.

Дело в том, что богатые люди, как правило, более здоровы, а хорошее здоровье также является залогом счастья. Кроме того, богатые люди вкладывают деньги в "покупку свободного времени" и инвестируют в себя, а не "в вещи", которые якобы могут увеличить наше счастье.

Еще одним не мало важными аспектами счастья являются отношения, удовлетворение от работы и просто возможность наслаждаться жизнью. Однако сбережения на счету дают нам ощущение свободы и предлагают больше возможностей во всех этих категориях.

Исследователи также обнаружили, что на ощущение счастья влияет то, насколько мы сравниваем себя с другими. Если мы способны поддерживать тот же уровень жизни, что и окружающие, мы испытываем более высокий уровень благополучия, а следовательно, чувствуем себя счастливее.

Любопытно, что другое исследование также обнаружило, что дети богатых родителей испытывают больше проблем, чем дети менее богатых родителей. Например, речь идет о более высоких рисках:

депрессии;

беспокойства;

расстройств пищевого поведения;

злоупотребления психоактивных веществ.

Исследователи также обнаружили, что по мере того, как количество денег приумножается на нашем счету, мы можем становиться менее этичными и менее чуткими. Ученые полагают, что это связано с тем, что богатство вселяет чувство свободы. А чем богаче вы становитесь, тем меньше вас заботят проблемы и чувства окружающих.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли и Сан-Франциско также обнаружили, что люди с более низкими доходами лучше понимают выражение лица окружающих и более чутки к ним.

Ранее Фокус писал о том, что за деньги действительно можно купить счастье, но ученые предупреждают: есть одно условие.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.