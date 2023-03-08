За деньги действительно можно купить счастье. Но ученые предупреждают: есть одно условие

Новое исследование подтверждает теорию о том, что счастье в действительности зависит от финансового положения человека. Правда, не только от него.

Related video

Десятилетиями ученые пытаются понять взаимосвязь между богатством и счастьем. Действительно ли богатые тоже плачут, а большие деньги связаны с большими проблемами, или хорошее финансовое положение все же может сделать нас счастливыми? Вопрос остается открытым, пишет IFLScience.

В новом исследовании группа ученых из университетов Пенсильвании и Принстона, похоже, нашла ответ на эти извечные вопросы — для большинства людей более высокие доходы в действительности связаны с большим счастьем. Именно к такому выводу пришли ученые. Но, как всегда, есть одно но.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ведущего автора исследования, старшего научного сотрудника Уортонской школы Пенна Мэтью Киллингсворта, есть одно важное предостережение — это сработает лишь в том случае, если вы были счастливы изначально. Ученые пришли к выводу, что исключением в этом правиле являются финансово обеспеченные, но несчастливые люди. Например, если человек богат и несчастен, дополнительные деньги, увы, не сделают его более счастливым. Однако для всех остальных большее количество денег в действительности ассоциируется с более высоким уровнем счастью, но в несколько разной степени.

В исследовании, проведенном еще в 2010 году, ученые пришли к выводу, что деньги действительно могут "купить" счастье, однако на лишь на сумму до 75 тысяч долларов. Увы, после этой суммы богатство не коррелирует с ощущением счастья. В 2018 году ученые провели похожее исследование и выводы остались прежними — богатство свыше 75 тысяч долларов, увы, не добавляет счастья.

Однако существовали и другие исследования, которые, казалось, шли вразрез с этими двумя. Например, работа Киллингсворта, проделанная в 2021 году, свидетельствовала об обратном — счастье неуклонно растет с доходом намного выше отметки в 75 тысяч долларов, без каких-либо признаков плато.

Повторно изучив все эти исследования, авторы выдвинули гипотезу, что люди на самом деле делятся на две группы:

большая счастливая;

меньшая несчастливая.

Теперь исследователи полагают, что для первой группы счастье будет расти по мере того, как будет поступать больше денег. Однако для второй группы — счастье будет зависеть от дохода лишь до определенной отметки, а затем стабилизируется.

Киллингсворт отмечает, что как только мы возьмем во внимание эту гипотезу, два, казалось бы, противоречивых вывода станут не такими уж несовместимыми. Теперь исследователи предполагают, что эмоциональное благополучие связано с доходом сразу тремя ниточками. Простыми словами, всех людей можно разделить на три категории:

у наименее счастливых уровень счастья увеличивается с доходом до предела в 100 000 долларов, затем стабилизируется;

у людей с более высоким эмоциональным благополучием связь остается линейной даже после порога в 100 тысяч долларов;

для самых счастливых — связь ускоряется после преодоления отметки в 100 000 долларов.

Подводя итоги, ученые отмечают, что счастье действительно можно купить за деньги, однако у вас есть огромное преимущество, если вы были счастливы с самого начала пути. По сути, деньги являются лишь одним атрибутом счастья и не могут полностью его обеспечить, однако вполне могут нам немного помочь.

Ранее Фокус писал о том, что ученые доказали, что счастье – в деньгах, и назвали необходимый для этого доход.