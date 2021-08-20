Ученые доказали, что счастье – в деньгах, и назвали необходимый для этого доход

Исследователи выяснили, что пресловутое утверждение "счастье за деньги не купишь" уже не работает в современном мире.

Идея о том, что "счастье не купишь за деньги", преобладает уже более десятилетия, но ученые говорят, что такое утверждение – ошибочно. Об этом сообщает Science Focus.

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Ранее исследования указывали на то, что зарабатывать больше, чем необходимо для удовлетворения основных потребностей и поддержания "комфорта", было бесполезной тратой времени и даже делало людей несчастными. Но, как показывают новые данные, то время уже прошло.

Социологи признали, что теперешний девиз звучит иначе: чем больше, тем лучше.

Исследование, опубликованное в 2021 году Мэтью Киллингсвортом из Пенсильванского университета, предполагает, что чем больше у людей денег, тем счастливее они становятся.

Ученый объясняет, что это не философия "жадность – это хорошо", такая ситуация больше связана с состоянием мира и "неравенством в благополучии", с которым сталкиваются в настоящее время люди.

Богатые люди, как правило, имеют лучшее здоровье, а это напрямую влияет на счастье. Также успешные в финансовом плане люди, которые тратят свои деньги на "покупку" свободного времени и вкладывают средства в опыт, а не просто в разные вещи, повышают свой уровень счастья.

Конечно, люди испытывают счастье в отношениях, удовлетворения от работы и простого наслаждения жизнью. Но деньги в банке дают нам больше возможностей во всех вышеперечисленных категориях.

Фото: Science Focus

По словам экспертов, на наше счастье также влияет то, сколько мы имеет в сравнении с другими. Если люди могут поддерживать тот же уровень жизни, что и окружающие, то они будут испытывать более высокий уровень благополучия, а следовательно и счастья.

Относительная депривация (или удовлетворенность) не зависит от "абсолютной бедности". Люди могут жить в богатом районе или стране, но если у них нет новой машины, а у соседа она есть, то уровень счастья у первых снизится. Согласно теории относительной депривации – поощрение или результат, полученный человеком, оценивается им не в абсолютном выражении, а относительно собственных ожиданий.

Эффект относительной депривации объясняет, почему средний уровень счастья с течением времени остается неизменным, несмотря на резкий рост доходов во всем мире. Более высокий подоходный налог может уменьшать негативное влияние относительной депривации на благосостояние. Это также объясняет, почему скандинавские страны с высокими налогами часто занимают лидирующие позиции в глобальных опросах о счастье.

Интересно, что ситуация в корни меняется, если речь заходит о детях богатых родителей. Исследование, проведенное журналом Psychology Today, показало, что дети из богатых семей имеют больший риск депрессии, беспокойства, расстройства пищевого поведения и злоупотребления психоактивными веществами.

Исследователи также обнаружили, что по мере того, как люди становятся богаче, они могут быть менее этичными и чуткими. Скорее всего, богатство внушает чувство свободы, и чем богаче мы становимся, тем меньше мы заботимся о проблемах и чувствах других людей.

В это же время, психологи из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что люди с более низким доходом лучше считывают мимику и более чутки к окружающим.