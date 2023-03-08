За гроші справді можна купити щастя. Але вчені попереджають: є одна умова

Нове дослідження підтверджує теорію того, що щастя насправді залежить від фінансового стану людини. Щоправда, не лише від нього.

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Десятиліттями вчені намагаються зрозуміти взаємозв'язок між багатством та щастям. Чи справді багаті теж плачуть, а великі гроші пов'язані з великими проблемами, чи хороше фінансове становище все ж таки може зробити нас щасливими? Питання залишається відкритим, пише IFLScience.

У новому дослідженні група вчених з університетів Пенсільванії та Прінстона, схоже, знайшла відповідь на ці споконвічні питання — для більшості людей вищі доходи насправді пов'язані з великим щастям. Саме такого висновку дійшли вчені. Але, як завжди, є одне але.

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За словами провідного автора дослідження, старшого наукового співробітника Вортонської школи Пенна Метью Кіллінгсворта, є одне важливе застереження — це спрацює лише в тому випадку, якщо ви були щасливі спочатку. Вчені дійшли висновку, що винятком у цьому правилі є фінансово забезпечені, але нещасливі люди. Наприклад, якщо людина багата і нещасна, додаткові гроші, на жаль, не зроблять її щасливішою. Однак для решти більше грошей насправді асоціюється з вищим рівнем щастя, але дещо різного ступеня.

У дослідженні, проведеному ще в 2010 році, вчені дійшли висновку, що гроші справді можуть "купити" щастя, проте лише на суму до 75 тисяч доларів. На жаль, після цієї суми багатство не корелює із відчуттям щастя. У 2018 році вчені провели схоже дослідження та висновки залишилися колишніми — багатство понад 75 тисяч доларів, на жаль, не додає щастя.

Однак існували й інші дослідження, які, здавалося, йшли врозріз із цими двома. Наприклад, робота Кіллінгсворта, виконана 2021 року, свідчила про протилежне — щастя неухильно зростає з доходом набагато вищим за позначку 75 тисяч доларів, без жодних ознак плато.

Повторно вивчивши ці дослідження, автори висунули гіпотезу, що насправді діляться на дві групи:

велика щаслива;

менша нещаслива.

Тепер дослідники вважають, що для першої групи щастя зростатиме в міру того, як надходитиме більше грошей. Однак для другої групи щастя залежатиме від доходу лише до певної позначки, а потім стабілізується.

Кіллінгсворт зазначає, що як тільки ми візьмемо до уваги цю гіпотезу, два, здавалося б, суперечливі висновки стануть не такими вже несумісними. Тепер дослідники припускають, що емоційне благополуччя пов'язане з доходом одразу трьома ниточками. Простими словами, всіх людей можна поділити на три категорії:

у найменш щасливих рівень щастя збільшується з доходом до 100 000 доларів, потім стабілізується;

у людей з більш високим емоційним благополуччям зв'язок залишається лінійним навіть після порога 100 тисяч доларів;

для найщасливіших — зв'язок прискорюється після подолання позначки 100 000 доларів.

Підбиваючи підсумки, вчені зазначають, що щастя справді можна купити за гроші, проте у вас є величезна перевага, якщо ви були щасливі від початку шляху. По суті, гроші є лише одним атрибутом щастя і не можуть його повністю забезпечити, проте цілком можуть нам трохи допомогти.

Раніше Фокус писав про те, що вчені довели, що щастя — в грошах і назвали необхідний для цього дохід.