Батьки змушені платити $5000 щомісяця, аби їхня 27-річна дочка не ночувала на вулиці

66-річна мама з Каліфорнії, США, витрачає 5000 доларів щомісяця на утримання дорослої доньки, яка повернулася жити додому. Аби мати таку можливість, вони з чоловіком відмовилися від відпусток і відклали вихід на пенсію.

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Замість того, щоб насолоджуватися спокійним життям у "порожньому гнізді", американка з містечка Шерман-Окс, що у Каліфорнії, змушена ділити дім з 27-річною донькою, яка повернулася додому на початку 2024 року.

Тепер сім'я, яка попросила не розголошувати їхнього прізвища, щомісяця витрачає близько 5000 доларів на утримання доньки. В цю суму входить 1500 доларів на їжу, 700 доларів на транспорт і 400 доларів на догляд за її котом.

"Ми не планували таких витрат на цьому етапі нашого життя. Але пішли на це, щоб не бачити її на вулиці", — розповідає мама.

Через збільшені витрати родина відмовилася від відпусток цього року, а чоловікові, ймовірно, доведеться відкласти вихід на пенсію.

Емоційний фактор переважає

Кім Мюнч, тренерка з виховання, допомагає каліфорнійській сім'ї впоратися з цією ситуацією. "Батьки іноді вагаються, чи варто інвестувати у своє здоров'я, тому що витрачають більше, ніж хотіли б, підтримуючи своїх дорослих дітей", — пояснює Мюнч.

Експертка підкреслює, що такі рішення не завжди продиктовані браком грошей: "Я б сказала, що 80% — це емоційний фактор, 20% — фінансовий з боку батьків".

Довготривалі наслідки

Батько з Шерман-Окс пояснює, що пенсія — це не лише втрата доходу, але й втрата доступу до корпоративного медичного страхування, яке зараз обходиться сім'ї в 600 доларів на місяць.

Донька повернулась в батьківський дім Фото: Pixels

"На цьому етапі я сподівався більше подорожувати… Ми справді відклали це на задній план. Думала, що ми з чоловіком будемо мати будинок для себе з собаками, і нам не доведеться постійно хвилюватися про неї", — говорить мама.

Поради експертів

Мюнч радить батькам налагоджувати стосунки з дорослими дітьми, ведучи відкриті, спокійні розмови для визначення фінансових меж.

"Коли їхній син чи донька не бере на себе [фінансову відповідальність] поступово, вони дуже хвилюються, що будуть фінансово забезпечувати їх до кінця життя", — пояснює експертка.

Вона радить починати з малого — попросити дітей взяти на себе оплату телефонних послуг або щотижня відкладати частину грошей на окремий рахунок, імітуючи оплату оренди.

"Потрібні постійні розмови, бо це, ймовірно, не станеться з першої розмови. І потрібен рівень емоційної зрілості як з боку батьків, так і з боку дорослих дітей, щоб зрозуміти, як вони можуть працювати разом", — резюмує Мюнч.

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