Чоловік відвіз кохану відпочити на острів, але вона його кинула, бо там "нічого не сталося"
Молода жінка розпочала бурхливу дискусію в соціальних мережах після того, як розповіла про розлучення зі своїм партнером. Вони посварилися під час романтичної подорожі на острів Санта-Каталіна.
Белла Марі зізналася, що на першому побаченні попередила свого хлопця про те, що у нього є рівно два роки, аби зробити їй пропозицію. Коли термін минув, а заручини не відбулися, дівчина дотрималася слова і завершила стосунки. Чому ця історія стала вірусною у мережі, — дізнавався Фокус.
Ультиматум на першому побаченні
"Я розірвала стосунки на нашу другу річницю. Він спланував прекрасний вікенд — відвіз мене на Каталіну, здивував номером "люкс" та чудовою мандрівкою на човні навколо острова, щоб відсвяткувати історію нашого кохання, але не зробив пропозицію", — пояснила дівчина в TikTok.
Белла підкреслила, що не шкодує про своє рішення: "Я пишаюся собою за те, що прислухалась до інтуїції та дотрималася того, що сказала йому на першому побаченні".
Філософія стосунків
У своєму ролику блогерка поділилася власним баченням стосунків.
"Час — це не мова кохання. Якщо у вас є великі мрії та цілі, які потребують чоловічої підтримки, наприклад шлюб та сім'я, я щиро вірю, що ви не повинні витрачати більше часу, ніж потрібно, на неправильну людину. Послідовність без зобов'язань — це просто комфортно. Я шукаю чоловіка, який готовий на серйозні стосунки, а не хлопця, який хоче витрачати мій час".
Реакція глядачів
Відео зібрало понад 10 мільйонів переглядів та викликало суперечливі реакції. Одні користувачі підтримали рішення дівчини. "Я обожнюю це покоління жінок, які йдуть при першій же нагоді й не піддаються омані втрачених інвестицій. Це дивовижно!" — прокоментувала одна з учасниць обговорення.
Інші почали критикувати такий підхід.
- "Встановлення часових рамок для пропозиції — це дико! У моєму випадку це було б перше й останнє побачення".
- "Якщо він ще не був готовий? Видно, стосунки будувалися на твоїх умовах", — додав наступний користувач мережі.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Молода пара Кеннеді та Браян поділилися історією свого одруження в ранньому віці. Їхнє відео зібрало понад 9,8 мільйона переглядів в TikTok та викликало суперечливі коментарі від користувачів цієї платформи.
- Інша жінка поїхала до Іспанії працювати нянею й закохалась у сина свого роботодавця.
А от 65-річна бабуся покохала на 21 рік молодшого чоловіка: всі кажуть, що він думає тільки про одне.