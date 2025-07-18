Чоловік відвіз кохану відпочити на острів, але вона його кинула, бо там "нічого не сталося"

Молода жінка розпочала бурхливу дискусію в соціальних мережах після того, як розповіла про розлучення зі своїм партнером. Вони посварилися під час романтичної подорожі на острів Санта-Каталіна.

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Белла Марі зізналася, що на першому побаченні попередила свого хлопця про те, що у нього є рівно два роки, аби зробити їй пропозицію. Коли термін минув, а заручини не відбулися, дівчина дотрималася слова і завершила стосунки. Чому ця історія стала вірусною у мережі, — дізнавався Фокус.

Ультиматум на першому побаченні

"Я розірвала стосунки на нашу другу річницю. Він спланував прекрасний вікенд — відвіз мене на Каталіну, здивував номером "люкс" та чудовою мандрівкою на човні навколо острова, щоб відсвяткувати історію нашого кохання, але не зробив пропозицію", — пояснила дівчина в TikTok.

Белла підкреслила, що не шкодує про своє рішення: "Я пишаюся собою за те, що прислухалась до інтуїції та дотрималася того, що сказала йому на першому побаченні".

Філософія стосунків

У своєму ролику блогерка поділилася власним баченням стосунків.

"Час — це не мова кохання. Якщо у вас є великі мрії та цілі, які потребують чоловічої підтримки, наприклад шлюб та сім'я, я щиро вірю, що ви не повинні витрачати більше часу, ніж потрібно, на неправильну людину. Послідовність без зобов'язань — це просто комфортно. Я шукаю чоловіка, який готовий на серйозні стосунки, а не хлопця, який хоче витрачати мій час".

Белла Марі розлучилась з коханим Фото: Instagram

Реакція глядачів

Відео зібрало понад 10 мільйонів переглядів та викликало суперечливі реакції. Одні користувачі підтримали рішення дівчини. "Я обожнюю це покоління жінок, які йдуть при першій же нагоді й не піддаються омані втрачених інвестицій. Це дивовижно!" — прокоментувала одна з учасниць обговорення.

Інші почали критикувати такий підхід.

"Встановлення часових рамок для пропозиції — це дико! У моєму випадку це було б перше й останнє побачення".

"Якщо він ще не був готовий? Видно, стосунки будувалися на твоїх умовах", — додав наступний користувач мережі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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